Ke Liang Ren

Aaron XAU

Ke Liang Ren
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -1%
CMCMarkets-MT5-LIVE
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
37 (67.27%)
Loss Trade:
18 (32.73%)
Best Trade:
21.40 USD
Worst Trade:
-58.50 USD
Profitto lordo:
247.35 USD (2 093 pips)
Perdita lorda:
-321.55 USD (3 469 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (56.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.60 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
23.91%
Massimo carico di deposito:
21.20%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.36
Long Trade:
18 (32.73%)
Short Trade:
37 (67.27%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-1.35 USD
Profitto medio:
6.69 USD
Perdita media:
-17.86 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-153.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-153.00 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
157.10 USD
Massimale:
203.70 USD (2.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.89% (203.70 USD)
Per equità:
1.07% (75.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 54
GOLDJ6 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -72
GOLDJ6 -2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -1.1K
GOLDJ6 -235
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.40 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +56.60 USD
Massima perdita consecutiva: -153.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets-MT5-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Aaron XAU
50USD al mese
-1%
0
0
USD
6.9K
USD
1
0%
55
67%
24%
0.76
-1.35
USD
3%
1:100
