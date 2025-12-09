SeñalesSecciones
Ke Liang Ren

Aaron XAU

Ke Liang Ren
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -9%
CMCMarkets-MT5-LIVE
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
787
Transacciones Rentables:
598 (75.98%)
Transacciones Irrentables:
189 (24.02%)
Mejor transacción:
82.80 USD
Peor transacción:
-211.75 USD
Beneficio Bruto:
3 962.33 USD (9 432 408 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 592.03 USD (5 498 778 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (186.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
304.84 USD (30)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
98.80%
Carga máxima del depósito:
86.64%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
167
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.48
Transacciones Largas:
505 (64.17%)
Transacciones Cortas:
282 (35.83%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-0.80 USD
Beneficio medio:
6.63 USD
Pérdidas medias:
-24.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-370.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-529.05 USD (5)
Crecimiento al mes:
-9.17%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 265.90 USD
Máxima:
1 312.50 USD (18.63%)
Reducción relativa:
De balance:
17.78% (1 312.50 USD)
De fondos:
31.23% (2 312.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 449
BITCOIN 43
SPX500Z5 42
SPX500H6 42
GOLDJ6 40
US30H6 39
NDAQ100Z5 25
SILVER 25
NDAQ100H6 22
US30Z5 15
SPX500 10
US30 10
NDAQ100 9
UK100 2
GER40H6 2
EURUSD.a 2
GBPUSD.a 2
COPPER 2
ETHEREUM 2
USOIL 1
PLATINUM 1
DXYH26 1
USDJPY.a 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD -1.5K
BITCOIN 211
SPX500Z5 -261
SPX500H6 457
GOLDJ6 180
US30H6 161
NDAQ100Z5 -285
SILVER 42
NDAQ100H6 267
US30Z5 52
SPX500 29
US30 20
NDAQ100 2
UK100 -28
GER40H6 3
EURUSD.a -7
GBPUSD.a -20
COPPER 0
ETHEREUM 11
USOIL 2
PLATINUM 60
DXYH26 1
USDJPY.a 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD -6.4K
BITCOIN 3.8M
SPX500Z5 -33K
SPX500H6 68K
GOLDJ6 12K
US30H6 27K
NDAQ100Z5 -146K
SILVER 563
NDAQ100H6 129K
US30Z5 4.8K
SPX500 -1.2K
US30 25K
NDAQ100 3.2K
UK100 -4.2K
GER40H6 100
EURUSD.a -3
GBPUSD.a -66
COPPER 3
ETHEREUM 2.4K
USOIL 75
PLATINUM 2.4K
DXYH26 72
USDJPY.a 68
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +82.80 USD
Peor transacción: -212 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +186.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -370.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CMCMarkets-MT5-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.22 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Aaron XAU
50 USD al mes
-9%
0
0
USD
7.2K
USD
3
0%
787
75%
99%
0.86
-0.80
USD
31%
1:100
