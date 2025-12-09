시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / XAU fund
Ke Liang Ren

XAU fund

Ke Liang Ren
0 리뷰
6
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -15%
CMCMarkets-MT5-LIVE
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 516
이익 거래:
1 158 (76.38%)
손실 거래:
358 (23.61%)
최고의 거래:
82.80 USD
최악의 거래:
-573.60 USD
총 수익:
9 774.20 USD (11 621 066 pips)
총 손실:
-10 849.52 USD (7 803 955 pips)
연속 최대 이익:
32 (186.75 USD)
연속 최대 이익:
304.84 USD (30)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
74.07%
최대 입금량:
86.64%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
413
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.60
롱(주식매수):
989 (65.24%)
숏(주식차입매도):
527 (34.76%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-0.71 USD
평균 이익:
8.44 USD
평균 손실:
-30.31 USD
연속 최대 손실:
8 (-370.17 USD)
연속 최대 손실:
-866.50 USD (5)
월별 성장률:
0.29%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 747.27 USD
최대한의:
1 793.87 USD (25.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.84% (1 793.87 USD)
자본금별:
31.23% (2 312.18 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 889
US30H6 118
SPX500H6 110
GOLDJ6 87
NDAQ100H6 60
SILVER 54
BITCOIN 54
SPX500Z5 42
NDAQ100Z5 25
US30Z5 15
SPX500 10
US30 10
NDAQ100 9
GER40H6 8
UK100 7
EURUSD.a 4
ETHEREUM 3
GBPUSD.a 2
DXYH26 2
COPPER 2
USOIL 1
PLATINUM 1
USDJPY.a 1
HK50 1
DOGECOIN 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD -3.6K
US30H6 411
SPX500H6 979
GOLDJ6 653
NDAQ100H6 596
SILVER 37
BITCOIN 161
SPX500Z5 -261
NDAQ100Z5 -285
US30Z5 52
SPX500 29
US30 20
NDAQ100 2
GER40H6 35
UK100 32
EURUSD.a 6
ETHEREUM 14
GBPUSD.a -20
DXYH26 2
COPPER 0
USOIL 2
PLATINUM 60
USDJPY.a 3
HK50 7
DOGECOIN -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD -41K
US30H6 68K
SPX500H6 118K
GOLDJ6 41K
NDAQ100H6 292K
SILVER 456
BITCOIN 3.5M
SPX500Z5 -33K
NDAQ100Z5 -146K
US30Z5 4.8K
SPX500 -1.2K
US30 25K
NDAQ100 3.2K
GER40H6 1.2K
UK100 4.7K
EURUSD.a 33
ETHEREUM 2.7K
GBPUSD.a -66
DXYH26 94
COPPER 3
USOIL 75
PLATINUM 2.4K
USDJPY.a 68
HK50 1.1K
DOGECOIN -619
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +82.80 USD
최악의 거래: -574 USD
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +186.75 USD
연속 최대 손실: -370.17 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets-MT5-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.16 12:56
No swaps are charged
2026.01.16 12:56
No swaps are charged
2026.01.16 12:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
XAU fund
월별 50 USD
-15%
0
0
USD
6.7K
USD
6
0%
1 516
76%
74%
0.90
-0.71
USD
31%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.