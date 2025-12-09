- 자본
트레이드:
1 516
이익 거래:
1 158 (76.38%)
손실 거래:
358 (23.61%)
최고의 거래:
82.80 USD
최악의 거래:
-573.60 USD
총 수익:
9 774.20 USD (11 621 066 pips)
총 손실:
-10 849.52 USD (7 803 955 pips)
연속 최대 이익:
32 (186.75 USD)
연속 최대 이익:
304.84 USD (30)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
74.07%
최대 입금량:
86.64%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
413
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.60
롱(주식매수):
989 (65.24%)
숏(주식차입매도):
527 (34.76%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-0.71 USD
평균 이익:
8.44 USD
평균 손실:
-30.31 USD
연속 최대 손실:
8 (-370.17 USD)
연속 최대 손실:
-866.50 USD (5)
월별 성장률:
0.29%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 747.27 USD
최대한의:
1 793.87 USD (25.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.84% (1 793.87 USD)
자본금별:
31.23% (2 312.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|889
|US30H6
|118
|SPX500H6
|110
|GOLDJ6
|87
|NDAQ100H6
|60
|SILVER
|54
|BITCOIN
|54
|SPX500Z5
|42
|NDAQ100Z5
|25
|US30Z5
|15
|SPX500
|10
|US30
|10
|NDAQ100
|9
|GER40H6
|8
|UK100
|7
|EURUSD.a
|4
|ETHEREUM
|3
|GBPUSD.a
|2
|DXYH26
|2
|COPPER
|2
|USOIL
|1
|PLATINUM
|1
|USDJPY.a
|1
|HK50
|1
|DOGECOIN
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|-3.6K
|US30H6
|411
|SPX500H6
|979
|GOLDJ6
|653
|NDAQ100H6
|596
|SILVER
|37
|BITCOIN
|161
|SPX500Z5
|-261
|NDAQ100Z5
|-285
|US30Z5
|52
|SPX500
|29
|US30
|20
|NDAQ100
|2
|GER40H6
|35
|UK100
|32
|EURUSD.a
|6
|ETHEREUM
|14
|GBPUSD.a
|-20
|DXYH26
|2
|COPPER
|0
|USOIL
|2
|PLATINUM
|60
|USDJPY.a
|3
|HK50
|7
|DOGECOIN
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|-41K
|US30H6
|68K
|SPX500H6
|118K
|GOLDJ6
|41K
|NDAQ100H6
|292K
|SILVER
|456
|BITCOIN
|3.5M
|SPX500Z5
|-33K
|NDAQ100Z5
|-146K
|US30Z5
|4.8K
|SPX500
|-1.2K
|US30
|25K
|NDAQ100
|3.2K
|GER40H6
|1.2K
|UK100
|4.7K
|EURUSD.a
|33
|ETHEREUM
|2.7K
|GBPUSD.a
|-66
|DXYH26
|94
|COPPER
|3
|USOIL
|75
|PLATINUM
|2.4K
|USDJPY.a
|68
|HK50
|1.1K
|DOGECOIN
|-619
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +82.80 USD
최악의 거래: -574 USD
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +186.75 USD
연속 최대 손실: -370.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets-MT5-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
-15%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
6
0%
1 516
76%
74%
0.90
-0.71
USD
USD
31%
1:100