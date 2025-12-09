SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Aaron XAU
Ke Liang Ren

Aaron XAU

Ke Liang Ren
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -9%
CMCMarkets-MT5-LIVE
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
815
Gewinntrades:
619 (75.95%)
Verlusttrades:
196 (24.05%)
Bester Trade:
82.80 USD
Schlechtester Trade:
-211.75 USD
Bruttoprofit:
4 135.59 USD (9 633 185 pips)
Bruttoverlust:
-4 713.85 USD (5 503 930 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (186.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
304.84 USD (30)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
98.80%
Max deposit load:
86.64%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
160
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.44
Long-Positionen:
525 (64.42%)
Short-Positionen:
290 (35.58%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-370.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-529.05 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-8.52%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 265.90 USD
Maximaler:
1 312.50 USD (18.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.78% (1 312.50 USD)
Kapital:
31.23% (2 312.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 466
BITCOIN 46
SPX500H6 43
SPX500Z5 42
US30H6 41
GOLDJ6 40
SILVER 28
NDAQ100Z5 25
NDAQ100H6 22
US30Z5 15
SPX500 10
US30 10
NDAQ100 9
UK100 2
GER40H6 2
EURUSD.a 2
GBPUSD.a 2
DXYH26 2
COPPER 2
ETHEREUM 2
USOIL 1
PLATINUM 1
USDJPY.a 1
HK50 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD -1.5K
BITCOIN 216
SPX500H6 461
SPX500Z5 -261
US30H6 169
GOLDJ6 180
SILVER 17
NDAQ100Z5 -285
NDAQ100H6 267
US30Z5 52
SPX500 29
US30 20
NDAQ100 2
UK100 -28
GER40H6 3
EURUSD.a -7
GBPUSD.a -20
DXYH26 2
COPPER 0
ETHEREUM 11
USOIL 2
PLATINUM 60
USDJPY.a 3
HK50 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD -1.8K
BITCOIN 4M
SPX500H6 69K
SPX500Z5 -33K
US30H6 29K
GOLDJ6 12K
SILVER 52
NDAQ100Z5 -146K
NDAQ100H6 129K
US30Z5 4.8K
SPX500 -1.2K
US30 25K
NDAQ100 3.2K
UK100 -4.2K
GER40H6 100
EURUSD.a -3
GBPUSD.a -66
DXYH26 94
COPPER 3
ETHEREUM 2.4K
USOIL 75
PLATINUM 2.4K
USDJPY.a 68
HK50 1.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +82.80 USD
Schlechtester Trade: -212 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +186.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -370.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CMCMarkets-MT5-LIVE" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.22 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Aaron XAU
50 USD pro Monat
-9%
0
0
USD
7.2K
USD
3
0%
815
75%
99%
0.87
-0.71
USD
31%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.