- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
789
利益トレード:
600 (76.04%)
損失トレード:
189 (23.95%)
ベストトレード:
82.80 USD
最悪のトレード:
-211.75 USD
総利益:
3 964.97 USD (9 568 347 pips)
総損失:
-4 592.03 USD (5 498 778 pips)
最大連続の勝ち:
32 (186.75 USD)
最大連続利益:
304.84 USD (30)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
98.80%
最大入金額:
86.64%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
162
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.48
長いトレード:
506 (64.13%)
短いトレード:
283 (35.87%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.79 USD
平均利益:
6.61 USD
平均損失:
-24.30 USD
最大連続の負け:
8 (-370.17 USD)
最大連続損失:
-529.05 USD (5)
月間成長:
-9.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 265.90 USD
最大の:
1 312.50 USD (18.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.78% (1 312.50 USD)
エクイティによる:
31.23% (2 312.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|449
|BITCOIN
|45
|SPX500Z5
|42
|SPX500H6
|42
|GOLDJ6
|40
|US30H6
|39
|NDAQ100Z5
|25
|SILVER
|25
|NDAQ100H6
|22
|US30Z5
|15
|SPX500
|10
|US30
|10
|NDAQ100
|9
|UK100
|2
|GER40H6
|2
|EURUSD.a
|2
|GBPUSD.a
|2
|COPPER
|2
|ETHEREUM
|2
|USOIL
|1
|PLATINUM
|1
|DXYH26
|1
|USDJPY.a
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|-1.5K
|BITCOIN
|214
|SPX500Z5
|-261
|SPX500H6
|457
|GOLDJ6
|180
|US30H6
|161
|NDAQ100Z5
|-285
|SILVER
|42
|NDAQ100H6
|267
|US30Z5
|52
|SPX500
|29
|US30
|20
|NDAQ100
|2
|UK100
|-28
|GER40H6
|3
|EURUSD.a
|-7
|GBPUSD.a
|-20
|COPPER
|0
|ETHEREUM
|11
|USOIL
|2
|PLATINUM
|60
|DXYH26
|1
|USDJPY.a
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|-6.4K
|BITCOIN
|4M
|SPX500Z5
|-33K
|SPX500H6
|68K
|GOLDJ6
|12K
|US30H6
|27K
|NDAQ100Z5
|-146K
|SILVER
|563
|NDAQ100H6
|129K
|US30Z5
|4.8K
|SPX500
|-1.2K
|US30
|25K
|NDAQ100
|3.2K
|UK100
|-4.2K
|GER40H6
|100
|EURUSD.a
|-3
|GBPUSD.a
|-66
|COPPER
|3
|ETHEREUM
|2.4K
|USOIL
|75
|PLATINUM
|2.4K
|DXYH26
|72
|USDJPY.a
|68
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +82.80 USD
最悪のトレード: -212 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +186.75 USD
最大連続損失: -370.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets-MT5-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
-9%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
3
0%
789
76%
99%
0.86
-0.79
USD
USD
31%
1:100