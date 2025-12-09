シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Aaron XAU
Ke Liang Ren

Aaron XAU

Ke Liang Ren
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -9%
CMCMarkets-MT5-LIVE
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
789
利益トレード:
600 (76.04%)
損失トレード:
189 (23.95%)
ベストトレード:
82.80 USD
最悪のトレード:
-211.75 USD
総利益:
3 964.97 USD (9 568 347 pips)
総損失:
-4 592.03 USD (5 498 778 pips)
最大連続の勝ち:
32 (186.75 USD)
最大連続利益:
304.84 USD (30)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
98.80%
最大入金額:
86.64%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
162
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.48
長いトレード:
506 (64.13%)
短いトレード:
283 (35.87%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.79 USD
平均利益:
6.61 USD
平均損失:
-24.30 USD
最大連続の負け:
8 (-370.17 USD)
最大連続損失:
-529.05 USD (5)
月間成長:
-9.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 265.90 USD
最大の:
1 312.50 USD (18.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.78% (1 312.50 USD)
エクイティによる:
31.23% (2 312.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 449
BITCOIN 45
SPX500Z5 42
SPX500H6 42
GOLDJ6 40
US30H6 39
NDAQ100Z5 25
SILVER 25
NDAQ100H6 22
US30Z5 15
SPX500 10
US30 10
NDAQ100 9
UK100 2
GER40H6 2
EURUSD.a 2
GBPUSD.a 2
COPPER 2
ETHEREUM 2
USOIL 1
PLATINUM 1
DXYH26 1
USDJPY.a 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD -1.5K
BITCOIN 214
SPX500Z5 -261
SPX500H6 457
GOLDJ6 180
US30H6 161
NDAQ100Z5 -285
SILVER 42
NDAQ100H6 267
US30Z5 52
SPX500 29
US30 20
NDAQ100 2
UK100 -28
GER40H6 3
EURUSD.a -7
GBPUSD.a -20
COPPER 0
ETHEREUM 11
USOIL 2
PLATINUM 60
DXYH26 1
USDJPY.a 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD -6.4K
BITCOIN 4M
SPX500Z5 -33K
SPX500H6 68K
GOLDJ6 12K
US30H6 27K
NDAQ100Z5 -146K
SILVER 563
NDAQ100H6 129K
US30Z5 4.8K
SPX500 -1.2K
US30 25K
NDAQ100 3.2K
UK100 -4.2K
GER40H6 100
EURUSD.a -3
GBPUSD.a -66
COPPER 3
ETHEREUM 2.4K
USOIL 75
PLATINUM 2.4K
DXYH26 72
USDJPY.a 68
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +82.80 USD
最悪のトレード: -212 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +186.75 USD
最大連続損失: -370.17 USD

2025.12.22 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
