- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
35 (77.77%)
亏损交易:
10 (22.22%)
最好交易:
13.01 USD
最差交易:
-6.88 USD
毛利:
167.77 USD (4 643 pips)
毛利亏损:
-52.00 USD (1 081 pips)
最大连续赢利:
19 (72.51 USD)
最大连续盈利:
72.51 USD (19)
夏普比率:
0.68
交易活动:
86.50%
最大入金加载:
3.14%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
16.83
长期交易:
24 (53.33%)
短期交易:
21 (46.67%)
利润因子:
3.23
预期回报:
2.57 USD
平均利润:
4.79 USD
平均损失:
-5.20 USD
最大连续失误:
2 (-5.45 USD)
最大连续亏损:
-6.88 USD (1)
每月增长:
19.36%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.28 USD
最大值:
6.88 USD (1.05%)
相对跌幅:
结余:
1.09% (7.16 USD)
净值:
5.06% (34.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|18
|NZDCAD
|17
|AUDNZD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|50
|AUDNZD
|29
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|959
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.01 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +72.51 USD
最大连续亏损: -5.45 USD
没有评论
