- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
17 (65.38%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (34.62%)
En iyi işlem:
13.01 USD
En kötü işlem:
-6.88 USD
Brüt kâr:
94.54 USD (2 584 pips)
Brüt zarar:
-39.55 USD (927 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (25.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.28 USD (6)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.99
Alış işlemleri:
13 (50.00%)
Satış işlemleri:
13 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
2.12 USD
Ortalama kâr:
5.56 USD
Ortalama zarar:
-4.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.88 USD (1)
Aylık büyüme:
9.10%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
6.88 USD (1.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|14
|NZDCAD
|10
|AUDNZD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|27
|NZDCAD
|21
|AUDNZD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|668
|NZDCAD
|736
|AUDNZD
|253
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.01 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok