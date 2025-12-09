- 자본
- 축소
트레이드:
49
이익 거래:
38 (77.55%)
손실 거래:
11 (22.45%)
최고의 거래:
13.01 USD
최악의 거래:
-6.88 USD
총 수익:
181.32 USD (5 090 pips)
총 손실:
-57.47 USD (1 190 pips)
연속 최대 이익:
19 (72.51 USD)
샤프 비율:
0.68
거래 활동:
45.06%
최대 입금량:
3.14%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
18.00
롱(주식매수):
24 (48.98%)
숏(주식차입매도):
25 (51.02%)
수익 요인:
3.16
기대수익:
2.53 USD
평균 이익:
4.77 USD
평균 손실:
-5.22 USD
연속 최대 손실:
2 (-5.45 USD)
연속 최대 손실:
-6.88 USD (1)
월별 성장률:
15.67%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.28 USD
최대한의:
6.88 USD (1.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.09% (7.16 USD)
자본금별:
5.85% (40.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|19
|NZDCAD
|17
|AUDNZD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|40
|NZDCAD
|50
|AUDNZD
|34
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
