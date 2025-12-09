- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
35 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
10 (22.22%)
Mejor transacción:
13.01 USD
Peor transacción:
-6.88 USD
Beneficio Bruto:
167.77 USD (4 643 pips)
Pérdidas Brutas:
-52.00 USD (1 081 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (72.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
72.51 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.68
Actividad comercial:
86.50%
Carga máxima del depósito:
3.14%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
16.83
Transacciones Largas:
24 (53.33%)
Transacciones Cortas:
21 (46.67%)
Factor de Beneficio:
3.23
Beneficio Esperado:
2.57 USD
Beneficio medio:
4.79 USD
Pérdidas medias:
-5.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-5.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.88 USD (1)
Crecimiento al mes:
19.36%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.28 USD
Máxima:
6.88 USD (1.05%)
Reducción relativa:
De balance:
1.09% (7.16 USD)
De fondos:
5.06% (34.11 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|18
|NZDCAD
|17
|AUDNZD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|50
|AUDNZD
|29
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|959
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +13.01 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +72.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.45 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TitanFX-MT5-01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-MT5-01
|1.80 × 25
|
XMTrading-MT5 3
|16.41 × 17
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
19%
0
0
USD
USD
691
USD
USD
3
93%
45
77%
87%
3.22
2.57
USD
USD
5%
1:500