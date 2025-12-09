- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
35 (77.77%)
損失トレード:
10 (22.22%)
ベストトレード:
13.01 USD
最悪のトレード:
-6.88 USD
総利益:
167.77 USD (4 643 pips)
総損失:
-52.00 USD (1 081 pips)
最大連続の勝ち:
19 (72.51 USD)
最大連続利益:
72.51 USD (19)
シャープレシオ:
0.68
取引アクティビティ:
62.29%
最大入金額:
3.14%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
16.83
長いトレード:
24 (53.33%)
短いトレード:
21 (46.67%)
プロフィットファクター:
3.23
期待されたペイオフ:
2.57 USD
平均利益:
4.79 USD
平均損失:
-5.20 USD
最大連続の負け:
2 (-5.45 USD)
最大連続損失:
-6.88 USD (1)
月間成長:
19.36%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.28 USD
最大の:
6.88 USD (1.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.09% (7.16 USD)
エクイティによる:
5.06% (34.11 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|18
|NZDCAD
|17
|AUDNZD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|50
|AUDNZD
|29
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|959
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.01 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +72.51 USD
最大連続損失: -5.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TitanFX-MT5-01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-MT5-01
|1.80 × 25
|
XMTrading-MT5 3
|16.41 × 17
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
19%
0
0
USD
USD
685
USD
USD
3
93%
45
77%
62%
3.22
2.57
USD
USD
5%
1:500