Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
35 (77.77%)
Verlusttrades:
10 (22.22%)
Bester Trade:
13.01 USD
Schlechtester Trade:
-6.88 USD
Bruttoprofit:
167.77 USD (4 643 pips)
Bruttoverlust:
-52.00 USD (1 081 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (72.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
72.51 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.68
Trading-Aktivität:
62.29%
Max deposit load:
3.14%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
16.83
Long-Positionen:
24 (53.33%)
Short-Positionen:
21 (46.67%)
Profit-Faktor:
3.23
Mathematische Gewinnerwartung:
2.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-5.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.88 USD (1)
Wachstum pro Monat :
19.36%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.28 USD
Maximaler:
6.88 USD (1.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.09% (7.16 USD)
Kapital:
5.06% (34.11 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|18
|NZDCAD
|17
|AUDNZD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|50
|AUDNZD
|29
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|959
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +13.01 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +72.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.45 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TitanFX-MT5-01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-MT5-01
|1.80 × 25
|
XMTrading-MT5 3
|16.41 × 17
Keine Bewertungen
