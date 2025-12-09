- Crescimento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
35 (77.77%)
Negociações com perda:
10 (22.22%)
Melhor negociação:
13.01 USD
Pior negociação:
-6.88 USD
Lucro bruto:
167.77 USD (4 643 pips)
Perda bruta:
-52.00 USD (1 081 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (72.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
72.51 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.68
Atividade de negociação:
86.50%
Depósito máximo carregado:
3.14%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
16.83
Negociações longas:
24 (53.33%)
Negociações curtas:
21 (46.67%)
Fator de lucro:
3.23
Valor esperado:
2.57 USD
Lucro médio:
4.79 USD
Perda média:
-5.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.88 USD (1)
Crescimento mensal:
19.36%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 USD
Máximo:
6.88 USD (1.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.09% (7.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.06% (34.11 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|18
|NZDCAD
|17
|AUDNZD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|50
|AUDNZD
|29
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|959
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.01 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +72.51 USD
Máxima perda consecutiva: -5.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TitanFX-MT5-01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|1.80 × 25
|
XMTrading-MT5 3
|16.41 × 17
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
19%
0
0
USD
USD
691
USD
USD
3
93%
45
77%
87%
3.22
2.57
USD
USD
5%
1:500