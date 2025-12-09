- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
35 (77.77%)
Убыточных трейдов:
10 (22.22%)
Лучший трейд:
13.01 USD
Худший трейд:
-6.88 USD
Общая прибыль:
167.77 USD (4 643 pips)
Общий убыток:
-52.00 USD (1 081 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (72.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.51 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.68
Торговая активность:
86.50%
Макс. загрузка депозита:
3.14%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
16.83
Длинных трейдов:
24 (53.33%)
Коротких трейдов:
21 (46.67%)
Профит фактор:
3.23
Мат. ожидание:
2.57 USD
Средняя прибыль:
4.79 USD
Средний убыток:
-5.20 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.88 USD (1)
Прирост в месяц:
19.36%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
6.88 USD (1.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.09% (7.16 USD)
По эквити:
5.06% (34.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|18
|NZDCAD
|17
|AUDNZD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|50
|AUDNZD
|29
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|959
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.01 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +72.51 USD
Макс. убыток в серии: -5.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TitanFX-MT5-01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|1.80 × 25
|
XMTrading-MT5 3
|16.41 × 17
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
691
USD
USD
3
93%
45
77%
87%
3.22
2.57
USD
USD
5%
1:500