信号部分
信号 / MetaTrader 5 / LPK ROBOTIZADO 2
Luana Pires Kisner

LPK ROBOTIZADO 2

Luana Pires Kisner
0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 -28%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
106
盈利交易:
31 (29.24%)
亏损交易:
75 (70.75%)
最好交易:
233.40 USD
最差交易:
-362.80 USD
毛利:
1 877.91 USD (74 666 pips)
毛利亏损:
-3 275.11 USD (132 175 pips)
最大连续赢利:
4 (206.10 USD)
最大连续盈利:
233.40 USD (1)
夏普比率:
-0.19
交易活动:
80.06%
最大入金加载:
6.45%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
93 (87.74%)
短期交易:
13 (12.26%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-13.18 USD
平均利润:
60.58 USD
平均损失:
-43.67 USD
最大连续失误:
8 (-409.90 USD)
最大连续亏损:
-697.05 USD (4)
每月增长:
-27.91%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
1 397.20 USD
最大值:
1 397.20 USD (27.92%)
相对跌幅:
结余:
27.91% (1 396.50 USD)
净值:
4.73% (197.24 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 87
NAS100+ 18
EURUSD+ 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ -1.1K
NAS100+ -265
EURUSD+ -40
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ -17K
NAS100+ -40K
EURUSD+ -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +233.40 USD
最差交易: -363 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +206.10 USD
最大连续亏损: -409.90 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InfinoxLimited-MT5Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

O LPK Portfolio é um portfólio automatizado de negociação, desenvolvido para clientes que buscam exposição diversificada aos principais mercados de Forex e CFDs por meio de Expert Advisors (EAs) avançados. Baseado em estratégias sistemáticas com gestão de correlação, o portfólio combina múltiplos sistemas automatizados operando em diferentes ativos para equilibrar riscos e otimizar retornos.


Principais ativos


XAUUSD (Ouro): Estratégias automatizadas otimizadas para volatilidade e condições de acompanhamento de tendência em metais preciosos.


EURUSD (Euro/Dólar): Expert Advisors focados em alta liquidez, reversão à média e padrões de rompimento.


US100 (Índice NASDAQ CFD): Algoritmos projetados para capturar o momentum e o sentimento do mercado em ações dos EUA.


Automação e Gestão de Risco


Arquitetura Multi-EA com monitoramento de correlação em tempo real para evitar concentração de risco.


Execução automatizada e controles de risco pré-definidos — incluindo stop-loss, take-profit e exposição máxima por instrumento — garantem consistência e eliminam o viés emocional.


Objetivo

O LPK Portfolio busca entregar performance consistente e ajustada ao risco, combinando estratégias automatizadas não correlacionadas entre câmbio, commodities e índices. Seu design proporciona diversificação e exposição sistêmica, sendo ideal para investidores que desejam negociações disciplinadas e baseadas em regras.


没有评论
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 20:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 19:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.08 19:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 19:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
LPK ROBOTIZADO 2
每月1000 USD
-28%
0
0
USD
3.6K
USD
3
98%
106
29%
80%
0.57
-13.18
USD
28%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载