Luana Pires Kisner

LPK ROBOTIZADO 2

Luana Pires Kisner
0 reviews
3 weeks
0 / 0 USD
Copy for 1000 USD per month
growth since 2025 -14%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
102
Profit Trades:
31 (30.39%)
Loss Trades:
71 (69.61%)
Best trade:
233.40 USD
Worst trade:
-153.75 USD
Gross Profit:
1 877.91 USD (74 666 pips)
Gross Loss:
-2 575.76 USD (125 717 pips)
Maximum consecutive wins:
4 (206.10 USD)
Maximal consecutive profit:
233.40 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading activity:
76.02%
Max deposit load:
6.45%
Latest trade:
44 minutes ago
Trades per week:
43
Avg holding time:
3 hours
Recovery Factor:
-0.93
Long Trades:
89 (87.25%)
Short Trades:
13 (12.75%)
Profit Factor:
0.73
Expected Payoff:
-6.84 USD
Average Profit:
60.58 USD
Average Loss:
-36.28 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-409.90 USD)
Maximal consecutive loss:
-409.90 USD (8)
Monthly growth:
-13.93%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
754.04 USD
Maximal:
754.04 USD (15.07%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.04% (752.54 USD)
By Equity:
3.02% (135.32 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD+ 83
NAS100+ 18
EURUSD+ 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ -392
NAS100+ -265
EURUSD+ -40
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ -11K
NAS100+ -40K
EURUSD+ -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +233.40 USD
Worst trade: -154 USD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +206.10 USD
Maximal consecutive loss: -409.90 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "InfinoxLimited-MT5Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

O LPK Portfolio é um portfólio automatizado de negociação, desenvolvido para clientes que buscam exposição diversificada aos principais mercados de Forex e CFDs por meio de Expert Advisors (EAs) avançados. Baseado em estratégias sistemáticas com gestão de correlação, o portfólio combina múltiplos sistemas automatizados operando em diferentes ativos para equilibrar riscos e otimizar retornos.


Principais ativos


XAUUSD (Ouro): Estratégias automatizadas otimizadas para volatilidade e condições de acompanhamento de tendência em metais preciosos.


EURUSD (Euro/Dólar): Expert Advisors focados em alta liquidez, reversão à média e padrões de rompimento.


US100 (Índice NASDAQ CFD): Algoritmos projetados para capturar o momentum e o sentimento do mercado em ações dos EUA.


Automação e Gestão de Risco


Arquitetura Multi-EA com monitoramento de correlação em tempo real para evitar concentração de risco.


Execução automatizada e controles de risco pré-definidos — incluindo stop-loss, take-profit e exposição máxima por instrumento — garantem consistência e eliminam o viés emocional.


Objetivo

O LPK Portfolio busca entregar performance consistente e ajustada ao risco, combinando estratégias automatizadas não correlacionadas entre câmbio, commodities e índices. Seu design proporciona diversificação e exposição sistêmica, sendo ideal para investidores que desejam negociações disciplinadas e baseadas em regras.


No reviews
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 20:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 19:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.08 19:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 19:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
LPK ROBOTIZADO 2
1000 USD per month
-14%
0
0
USD
4.2K
USD
3
97%
102
30%
76%
0.72
-6.84
USD
15%
1:500
