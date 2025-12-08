SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / LPK ROBOTIZADO 2
Luana Pires Kisner

LPK ROBOTIZADO 2

Luana Pires Kisner
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -26%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
111
Gewinntrades:
34 (30.63%)
Verlusttrades:
77 (69.37%)
Bester Trade:
233.40 USD
Schlechtester Trade:
-362.80 USD
Bruttoprofit:
2 126.76 USD (86 802 pips)
Bruttoverlust:
-3 424.00 USD (146 913 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (206.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
233.40 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.16
Trading-Aktivität:
79.33%
Max deposit load:
6.45%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.92
Long-Positionen:
97 (87.39%)
Short-Positionen:
14 (12.61%)
Profit-Faktor:
0.62
Mathematische Gewinnerwartung:
-11.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
62.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-44.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-409.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-697.05 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-25.92%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 416.09 USD
Maximaler:
1 416.09 USD (28.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.29% (1 415.89 USD)
Kapital:
4.73% (197.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 88
NAS100+ 22
EURUSD+ 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ -932
NAS100+ -325
EURUSD+ -40
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ -14K
NAS100+ -45K
EURUSD+ -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +233.40 USD
Schlechtester Trade: -363 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +206.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -409.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InfinoxLimited-MT5Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

O LPK Portfolio é um portfólio automatizado de negociação, desenvolvido para clientes que buscam exposição diversificada aos principais mercados de Forex e CFDs por meio de Expert Advisors (EAs) avançados. Baseado em estratégias sistemáticas com gestão de correlação, o portfólio combina múltiplos sistemas automatizados operando em diferentes ativos para equilibrar riscos e otimizar retornos.


Principais ativos


XAUUSD (Ouro): Estratégias automatizadas otimizadas para volatilidade e condições de acompanhamento de tendência em metais preciosos.


EURUSD (Euro/Dólar): Expert Advisors focados em alta liquidez, reversão à média e padrões de rompimento.


US100 (Índice NASDAQ CFD): Algoritmos projetados para capturar o momentum e o sentimento do mercado em ações dos EUA.


Automação e Gestão de Risco


Arquitetura Multi-EA com monitoramento de correlação em tempo real para evitar concentração de risco.


Execução automatizada e controles de risco pré-definidos — incluindo stop-loss, take-profit e exposição máxima por instrumento — garantem consistência e eliminam o viés emocional.


Objetivo

O LPK Portfolio busca entregar performance consistente e ajustada ao risco, combinando estratégias automatizadas não correlacionadas entre câmbio, commodities e índices. Seu design proporciona diversificação e exposição sistêmica, sendo ideal para investidores que desejam negociações disciplinadas e baseadas em regras.


Keine Bewertungen
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 20:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 19:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.08 19:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 19:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
LPK ROBOTIZADO 2
1000 USD pro Monat
-26%
0
0
USD
3.7K
USD
3
97%
111
30%
79%
0.62
-11.69
USD
28%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.