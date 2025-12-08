シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / LPK ROBOTIZADO 2
Luana Pires Kisner

LPK ROBOTIZADO 2

Luana Pires Kisner
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -25%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
109
利益トレード:
33 (30.27%)
損失トレード:
76 (69.72%)
ベストトレード:
233.40 USD
最悪のトレード:
-362.80 USD
総利益:
2 094.01 USD (83 527 pips)
総損失:
-3 350.75 USD (139 688 pips)
最大連続の勝ち:
4 (206.10 USD)
最大連続利益:
233.40 USD (1)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
81.08%
最大入金額:
6.45%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.89
長いトレード:
96 (88.07%)
短いトレード:
13 (11.93%)
プロフィットファクター:
0.62
期待されたペイオフ:
-11.53 USD
平均利益:
63.45 USD
平均損失:
-44.09 USD
最大連続の負け:
8 (-409.90 USD)
最大連続損失:
-697.05 USD (4)
月間成長:
-25.11%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 416.09 USD
最大の:
1 416.09 USD (28.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.29% (1 415.89 USD)
エクイティによる:
4.73% (197.24 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 88
NAS100+ 20
EURUSD+ 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ -932
NAS100+ -284
EURUSD+ -40
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ -14K
NAS100+ -42K
EURUSD+ -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +233.40 USD
最悪のトレード: -363 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +206.10 USD
最大連続損失: -409.90 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InfinoxLimited-MT5Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

O LPK Portfolio é um portfólio automatizado de negociação, desenvolvido para clientes que buscam exposição diversificada aos principais mercados de Forex e CFDs por meio de Expert Advisors (EAs) avançados. Baseado em estratégias sistemáticas com gestão de correlação, o portfólio combina múltiplos sistemas automatizados operando em diferentes ativos para equilibrar riscos e otimizar retornos.


Principais ativos


XAUUSD (Ouro): Estratégias automatizadas otimizadas para volatilidade e condições de acompanhamento de tendência em metais preciosos.


EURUSD (Euro/Dólar): Expert Advisors focados em alta liquidez, reversão à média e padrões de rompimento.


US100 (Índice NASDAQ CFD): Algoritmos projetados para capturar o momentum e o sentimento do mercado em ações dos EUA.


Automação e Gestão de Risco


Arquitetura Multi-EA com monitoramento de correlação em tempo real para evitar concentração de risco.


Execução automatizada e controles de risco pré-definidos — incluindo stop-loss, take-profit e exposição máxima por instrumento — garantem consistência e eliminam o viés emocional.


Objetivo

O LPK Portfolio busca entregar performance consistente e ajustada ao risco, combinando estratégias automatizadas não correlacionadas entre câmbio, commodities e índices. Seu design proporciona diversificação e exposição sistêmica, sendo ideal para investidores que desejam negociações disciplinadas e baseadas em regras.


レビューなし
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 20:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 19:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.08 19:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 19:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
