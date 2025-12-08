O LPK Portfolio é um portfólio automatizado de negociação, desenvolvido para clientes que buscam exposição diversificada aos principais mercados de Forex e CFDs por meio de Expert Advisors (EAs) avançados. Baseado em estratégias sistemáticas com gestão de correlação, o portfólio combina múltiplos sistemas automatizados operando em diferentes ativos para equilibrar riscos e otimizar retornos.





Principais ativos





XAUUSD (Ouro): Estratégias automatizadas otimizadas para volatilidade e condições de acompanhamento de tendência em metais preciosos.





EURUSD (Euro/Dólar): Expert Advisors focados em alta liquidez, reversão à média e padrões de rompimento.





US100 (Índice NASDAQ CFD): Algoritmos projetados para capturar o momentum e o sentimento do mercado em ações dos EUA.





Automação e Gestão de Risco





Arquitetura Multi-EA com monitoramento de correlação em tempo real para evitar concentração de risco.





Execução automatizada e controles de risco pré-definidos — incluindo stop-loss, take-profit e exposição máxima por instrumento — garantem consistência e eliminam o viés emocional.





Objetivo

O LPK Portfolio busca entregar performance consistente e ajustada ao risco, combinando estratégias automatizadas não correlacionadas entre câmbio, commodities e índices. Seu design proporciona diversificação e exposição sistêmica, sendo ideal para investidores que desejam negociações disciplinadas e baseadas em regras.