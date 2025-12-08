SinaisSeções
Luana Pires Kisner

LPK ROBOTIZADO 2

Luana Pires Kisner
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -25%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
109
Negociações com lucro:
33 (30.27%)
Negociações com perda:
76 (69.72%)
Melhor negociação:
233.40 USD
Pior negociação:
-362.80 USD
Lucro bruto:
2 094.01 USD (83 527 pips)
Perda bruta:
-3 350.75 USD (139 688 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (206.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
233.40 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
81.08%
Depósito máximo carregado:
6.45%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.89
Negociações longas:
96 (88.07%)
Negociações curtas:
13 (11.93%)
Fator de lucro:
0.62
Valor esperado:
-11.53 USD
Lucro médio:
63.45 USD
Perda média:
-44.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-409.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-697.05 USD (4)
Crescimento mensal:
-25.11%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 416.09 USD
Máximo:
1 416.09 USD (28.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.29% (1 415.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.73% (197.24 USD)

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 88
NAS100+ 20
EURUSD+ 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ -932
NAS100+ -284
EURUSD+ -40
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ -14K
NAS100+ -42K
EURUSD+ -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Melhor negociação: +233.40 USD
Pior negociação: -363 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +206.10 USD
Máxima perda consecutiva: -409.90 USD

O LPK Portfolio é um portfólio automatizado de negociação, desenvolvido para clientes que buscam exposição diversificada aos principais mercados de Forex e CFDs por meio de Expert Advisors (EAs) avançados. Baseado em estratégias sistemáticas com gestão de correlação, o portfólio combina múltiplos sistemas automatizados operando em diferentes ativos para equilibrar riscos e otimizar retornos.


Principais ativos


XAUUSD (Ouro): Estratégias automatizadas otimizadas para volatilidade e condições de acompanhamento de tendência em metais preciosos.


EURUSD (Euro/Dólar): Expert Advisors focados em alta liquidez, reversão à média e padrões de rompimento.


US100 (Índice NASDAQ CFD): Algoritmos projetados para capturar o momentum e o sentimento do mercado em ações dos EUA.


Automação e Gestão de Risco


Arquitetura Multi-EA com monitoramento de correlação em tempo real para evitar concentração de risco.


Execução automatizada e controles de risco pré-definidos — incluindo stop-loss, take-profit e exposição máxima por instrumento — garantem consistência e eliminam o viés emocional.


Objetivo

O LPK Portfolio busca entregar performance consistente e ajustada ao risco, combinando estratégias automatizadas não correlacionadas entre câmbio, commodities e índices. Seu design proporciona diversificação e exposição sistêmica, sendo ideal para investidores que desejam negociações disciplinadas e baseadas em regras.


2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 20:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 19:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.08 19:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 19:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
