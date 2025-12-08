SegnaliSezioni
Luana Pires Kisner

LPK ROBOTIZADO 2

Luana Pires Kisner
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
1 (25.00%)
Loss Trade:
3 (75.00%)
Best Trade:
94.60 USD
Worst Trade:
-85.50 USD
Profitto lordo:
94.60 USD (946 pips)
Perdita lorda:
-215.49 USD (9 031 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (94.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.60 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.73%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
3 (75.00%)
Short Trade:
1 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-30.22 USD
Profitto medio:
94.60 USD
Perdita media:
-71.83 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-213.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-213.99 USD (3)
Crescita mensile:
-2.42%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
215.49 USD
Massimale:
215.49 USD (4.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.30% (215.09 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 3
NAS100+ 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ -77
NAS100+ -44
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ -753
NAS100+ -7.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +94.60 USD
Worst Trade: -86 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +94.60 USD
Massima perdita consecutiva: -213.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

O LPK Portfolio é um portfólio automatizado de negociação, desenvolvido para clientes que buscam exposição diversificada aos principais mercados de Forex e CFDs por meio de Expert Advisors (EAs) avançados. Baseado em estratégias sistemáticas com gestão de correlação, o portfólio combina múltiplos sistemas automatizados operando em diferentes ativos para equilibrar riscos e otimizar retornos.


Principais ativos


XAUUSD (Ouro): Estratégias automatizadas otimizadas para volatilidade e condições de acompanhamento de tendência em metais preciosos.


EURUSD (Euro/Dólar): Expert Advisors focados em alta liquidez, reversão à média e padrões de rompimento.


US100 (Índice NASDAQ CFD): Algoritmos projetados para capturar o momentum e o sentimento do mercado em ações dos EUA.


Automação e Gestão de Risco


Arquitetura Multi-EA com monitoramento de correlação em tempo real para evitar concentração de risco.


Execução automatizada e controles de risco pré-definidos — incluindo stop-loss, take-profit e exposição máxima por instrumento — garantem consistência e eliminam o viés emocional.


Objetivo

O LPK Portfolio busca entregar performance consistente e ajustada ao risco, combinando estratégias automatizadas não correlacionadas entre câmbio, commodities e índices. Seu design proporciona diversificação e exposição sistêmica, sendo ideal para investidores que desejam negociações disciplinadas e baseadas em regras.


Non ci sono recensioni
2025.12.08 19:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.08 19:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 19:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LPK ROBOTIZADO 2
1000USD al mese
-2%
0
0
USD
4.9K
USD
1
75%
4
25%
100%
0.43
-30.22
USD
4%
1:500
