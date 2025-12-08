SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / LPK ROBOTIZADO 2
Luana Pires Kisner

LPK ROBOTIZADO 2

Luana Pires Kisner
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4
Bénéfice trades:
1 (25.00%)
Perte trades:
3 (75.00%)
Meilleure transaction:
94.60 USD
Pire transaction:
-85.50 USD
Bénéfice brut:
94.60 USD (946 pips)
Perte brute:
-215.49 USD (9 031 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (94.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
94.60 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.39
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.73%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.56
Longs trades:
3 (75.00%)
Courts trades:
1 (25.00%)
Facteur de profit:
0.44
Rendement attendu:
-30.22 USD
Bénéfice moyen:
94.60 USD
Perte moyenne:
-71.83 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-213.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-213.99 USD (3)
Croissance mensuelle:
-2.42%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
215.49 USD
Maximal:
215.49 USD (4.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.30% (215.09 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 3
NAS100+ 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ -77
NAS100+ -44
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ -753
NAS100+ -7.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +94.60 USD
Pire transaction: -86 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +94.60 USD
Perte consécutive maximale: -213.99 USD

O LPK Portfolio é um portfólio automatizado de negociação, desenvolvido para clientes que buscam exposição diversificada aos principais mercados de Forex e CFDs por meio de Expert Advisors (EAs) avançados. Baseado em estratégias sistemáticas com gestão de correlação, o portfólio combina múltiplos sistemas automatizados operando em diferentes ativos para equilibrar riscos e otimizar retornos.


Principais ativos


XAUUSD (Ouro): Estratégias automatizadas otimizadas para volatilidade e condições de acompanhamento de tendência em metais preciosos.


EURUSD (Euro/Dólar): Expert Advisors focados em alta liquidez, reversão à média e padrões de rompimento.


US100 (Índice NASDAQ CFD): Algoritmos projetados para capturar o momentum e o sentimento do mercado em ações dos EUA.


Automação e Gestão de Risco


Arquitetura Multi-EA com monitoramento de correlação em tempo real para evitar concentração de risco.


Execução automatizada e controles de risco pré-definidos — incluindo stop-loss, take-profit e exposição máxima por instrumento — garantem consistência e eliminam o viés emocional.


Objetivo

O LPK Portfolio busca entregar performance consistente e ajustada ao risco, combinando estratégias automatizadas não correlacionadas entre câmbio, commodities e índices. Seu design proporciona diversificação e exposição sistêmica, sendo ideal para investidores que desejam negociações disciplinadas e baseadas em regras.


Aucun avis
2025.12.08 19:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.08 19:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 19:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
