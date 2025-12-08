SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / LPK ROBOTIZADO 2
Luana Pires Kisner

LPK ROBOTIZADO 2

Luana Pires Kisner
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -25%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
109
Transacciones Rentables:
33 (30.27%)
Transacciones Irrentables:
76 (69.72%)
Mejor transacción:
233.40 USD
Peor transacción:
-362.80 USD
Beneficio Bruto:
2 094.01 USD (83 527 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 350.75 USD (139 688 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (206.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
233.40 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Actividad comercial:
81.08%
Carga máxima del depósito:
6.45%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.89
Transacciones Largas:
96 (88.07%)
Transacciones Cortas:
13 (11.93%)
Factor de Beneficio:
0.62
Beneficio Esperado:
-11.53 USD
Beneficio medio:
63.45 USD
Pérdidas medias:
-44.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-409.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-697.05 USD (4)
Crecimiento al mes:
-25.11%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 416.09 USD
Máxima:
1 416.09 USD (28.30%)
Reducción relativa:
De balance:
28.29% (1 415.89 USD)
De fondos:
4.73% (197.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 88
NAS100+ 20
EURUSD+ 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ -932
NAS100+ -284
EURUSD+ -40
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ -14K
NAS100+ -42K
EURUSD+ -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +233.40 USD
Peor transacción: -363 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +206.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -409.90 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InfinoxLimited-MT5Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

O LPK Portfolio é um portfólio automatizado de negociação, desenvolvido para clientes que buscam exposição diversificada aos principais mercados de Forex e CFDs por meio de Expert Advisors (EAs) avançados. Baseado em estratégias sistemáticas com gestão de correlação, o portfólio combina múltiplos sistemas automatizados operando em diferentes ativos para equilibrar riscos e otimizar retornos.


Principais ativos


XAUUSD (Ouro): Estratégias automatizadas otimizadas para volatilidade e condições de acompanhamento de tendência em metais preciosos.


EURUSD (Euro/Dólar): Expert Advisors focados em alta liquidez, reversão à média e padrões de rompimento.


US100 (Índice NASDAQ CFD): Algoritmos projetados para capturar o momentum e o sentimento do mercado em ações dos EUA.


Automação e Gestão de Risco


Arquitetura Multi-EA com monitoramento de correlação em tempo real para evitar concentração de risco.


Execução automatizada e controles de risco pré-definidos — incluindo stop-loss, take-profit e exposição máxima por instrumento — garantem consistência e eliminam o viés emocional.


Objetivo

O LPK Portfolio busca entregar performance consistente e ajustada ao risco, combinando estratégias automatizadas não correlacionadas entre câmbio, commodities e índices. Seu design proporciona diversificação e exposição sistêmica, sendo ideal para investidores que desejam negociações disciplinadas e baseadas em regras.


No hay comentarios
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 20:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 19:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.08 19:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 19:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
LPK ROBOTIZADO 2
1000 USD al mes
-25%
0
0
USD
3.7K
USD
3
98%
109
30%
81%
0.62
-11.53
USD
28%
1:500
