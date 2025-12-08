СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / LPK ROBOTIZADO 2
Luana Pires Kisner

LPK ROBOTIZADO 2

Luana Pires Kisner
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 -21%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
105
Прибыльных трейдов:
31 (29.52%)
Убыточных трейдов:
74 (70.48%)
Лучший трейд:
233.40 USD
Худший трейд:
-198.45 USD
Общая прибыль:
1 877.91 USD (74 666 pips)
Общий убыток:
-2 911.31 USD (130 362 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (206.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
233.40 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.16
Торговая активность:
77.10%
Макс. загрузка депозита:
6.45%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
92 (87.62%)
Коротких трейдов:
13 (12.38%)
Профит фактор:
0.65
Мат. ожидание:
-9.84 USD
Средняя прибыль:
60.58 USD
Средний убыток:
-39.34 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-409.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-409.90 USD (8)
Прирост в месяц:
-20.64%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 033.40 USD
Максимальная:
1 033.40 USD (20.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.64% (1 032.90 USD)
По эквити:
4.73% (197.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 86
NAS100+ 18
EURUSD+ 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ -728
NAS100+ -265
EURUSD+ -40
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ -16K
NAS100+ -40K
EURUSD+ -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +233.40 USD
Худший трейд: -198 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +206.10 USD
Макс. убыток в серии: -409.90 USD

O LPK Portfolio é um portfólio automatizado de negociação, desenvolvido para clientes que buscam exposição diversificada aos principais mercados de Forex e CFDs por meio de Expert Advisors (EAs) avançados. Baseado em estratégias sistemáticas com gestão de correlação, o portfólio combina múltiplos sistemas automatizados operando em diferentes ativos para equilibrar riscos e otimizar retornos.


Principais ativos


XAUUSD (Ouro): Estratégias automatizadas otimizadas para volatilidade e condições de acompanhamento de tendência em metais preciosos.


EURUSD (Euro/Dólar): Expert Advisors focados em alta liquidez, reversão à média e padrões de rompimento.


US100 (Índice NASDAQ CFD): Algoritmos projetados para capturar o momentum e o sentimento do mercado em ações dos EUA.


Automação e Gestão de Risco


Arquitetura Multi-EA com monitoramento de correlação em tempo real para evitar concentração de risco.


Execução automatizada e controles de risco pré-definidos — incluindo stop-loss, take-profit e exposição máxima por instrumento — garantem consistência e eliminam o viés emocional.


Objetivo

O LPK Portfolio busca entregar performance consistente e ajustada ao risco, combinando estratégias automatizadas não correlacionadas entre câmbio, commodities e índices. Seu design proporciona diversificação e exposição sistêmica, sendo ideal para investidores que desejam negociações disciplinadas e baseadas em regras.


Нет отзывов
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 20:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 19:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.08 19:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 19:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
