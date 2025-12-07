- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
549
盈利交易:
411 (74.86%)
亏损交易:
138 (25.14%)
最好交易:
62.47 USD
最差交易:
-104.60 USD
毛利:
1 929.72 USD (116 445 pips)
毛利亏损:
-1 508.86 USD (71 659 pips)
最大连续赢利:
37 (131.35 USD)
最大连续盈利:
236.98 USD (7)
夏普比率:
0.08
交易活动:
10.06%
最大入金加载:
93.43%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
86
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
0.95
长期交易:
485 (88.34%)
短期交易:
64 (11.66%)
利润因子:
1.28
预期回报:
0.77 USD
平均利润:
4.70 USD
平均损失:
-10.93 USD
最大连续失误:
13 (-189.31 USD)
最大连续亏损:
-326.90 USD (5)
每月增长:
46.34%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
14.85 USD
最大值:
443.11 USD (26.12%)
相对跌幅:
结余:
26.17% (443.11 USD)
净值:
59.55% (740.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|548
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|421
|AUDCAD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|45K
|AUDCAD
|-26
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +62.47 USD
最差交易: -105 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +131.35 USD
最大连续亏损: -189.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 11
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
46%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
5
98%
549
74%
10%
1.27
0.77
USD
USD
60%
1:500