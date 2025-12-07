SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AdrianNew
Joyce Weiss Evans

AdrianNew

Joyce Weiss Evans
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 36%
RoboForex-ECN
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
552
Gewinntrades:
411 (74.45%)
Verlusttrades:
141 (25.54%)
Bester Trade:
62.47 USD
Schlechtester Trade:
-104.60 USD
Bruttoprofit:
1 929.72 USD (116 445 pips)
Bruttoverlust:
-1 608.32 USD (76 577 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (131.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
236.98 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
8.18%
Max deposit load:
93.43%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
0.68
Long-Positionen:
488 (88.41%)
Short-Positionen:
64 (11.59%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
0.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-189.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-326.90 USD (5)
Wachstum pro Monat :
18.43%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.85 USD
Maximaler:
474.77 USD (27.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.98% (474.77 USD)
Kapital:
59.55% (740.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 551
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 322
AUDCAD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
AUDCAD -26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +62.47 USD
Schlechtester Trade: -105 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +131.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -189.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
FINAM-Real4
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 11
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
SFM-Live
0.00 × 10
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
noch 217 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
https://t.me/bestcopytrade_ai
Keine Bewertungen
2025.12.23 07:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 13:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 13:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 15:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 20:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 19:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 19:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 18:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 13:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 13:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AdrianNew
300 USD pro Monat
36%
0
0
USD
1.3K
USD
5
98%
552
74%
8%
1.19
0.58
USD
60%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.