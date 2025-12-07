- Crescimento
Negociações:
549
Negociações com lucro:
411 (74.86%)
Negociações com perda:
138 (25.14%)
Melhor negociação:
62.47 USD
Pior negociação:
-104.60 USD
Lucro bruto:
1 929.72 USD (116 445 pips)
Perda bruta:
-1 508.86 USD (71 659 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (131.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
236.98 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
10.06%
Depósito máximo carregado:
93.43%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
86
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
0.95
Negociações longas:
485 (88.34%)
Negociações curtas:
64 (11.66%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
0.77 USD
Lucro médio:
4.70 USD
Perda média:
-10.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-189.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-326.90 USD (5)
Crescimento mensal:
46.34%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.85 USD
Máximo:
443.11 USD (26.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.17% (443.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.55% (740.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|548
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|421
|AUDCAD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|45K
|AUDCAD
|-26
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 11
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
