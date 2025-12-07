A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live2 0.00 × 2 Pepperstone-Demo01 0.00 × 1 SimpleFX-LiveUK 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 6 ICMarkets-Live16 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 8 VantageInternational-Live 5 0.00 × 2 Just2Trade-Real3 0.00 × 1 ATCBrokers-Live 1 0.00 × 3 FINAM-Real4 0.00 × 1 EGlobal-Cent5 0.00 × 1 KTM-Live 0.00 × 1 Axi-US03-Demo 0.00 × 2 ICMarkets-Live02 0.00 × 11 QYMarketTrader-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 16 0.00 × 2 VantageInternational-Live 14 0.00 × 1 SFM-Live 0.00 × 10 FXDD-MT4 Live Server 7 0.00 × 2 RoboForexDE-ECN 0.00 × 3 AxiTrader-US02-Live 0.00 × 1 FXChoice-ECN Live 0.00 × 1 SENSUS-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 3 217 mais ... Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou