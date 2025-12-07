SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AdrianNew
Joyce Weiss Evans

AdrianNew

Joyce Weiss Evans
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 46%
RoboForex-ECN
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
549
Negociações com lucro:
411 (74.86%)
Negociações com perda:
138 (25.14%)
Melhor negociação:
62.47 USD
Pior negociação:
-104.60 USD
Lucro bruto:
1 929.72 USD (116 445 pips)
Perda bruta:
-1 508.86 USD (71 659 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (131.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
236.98 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
10.06%
Depósito máximo carregado:
93.43%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
86
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
0.95
Negociações longas:
485 (88.34%)
Negociações curtas:
64 (11.66%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
0.77 USD
Lucro médio:
4.70 USD
Perda média:
-10.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-189.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-326.90 USD (5)
Crescimento mensal:
46.34%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.85 USD
Máximo:
443.11 USD (26.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.17% (443.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.55% (740.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 548
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 421
AUDCAD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 45K
AUDCAD -26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +62.47 USD
Pior negociação: -105 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +131.35 USD
Máxima perda consecutiva: -189.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
FINAM-Real4
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 11
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
SFM-Live
0.00 × 10
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
217 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
https://t.me/bestcopytrade_ai
Sem comentários
2025.12.23 07:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 13:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 13:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 15:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 20:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 19:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 19:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 18:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 13:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 13:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AdrianNew
300 USD por mês
46%
0
0
USD
1.4K
USD
5
98%
549
74%
10%
1.27
0.77
USD
60%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.