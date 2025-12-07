- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
278
Profit Trade:
237 (85.25%)
Loss Trade:
41 (14.75%)
Best Trade:
46.43 USD
Worst Trade:
-55.12 USD
Profitto lordo:
635.72 USD (59 717 pips)
Perdita lorda:
-289.36 USD (11 887 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (131.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.35 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
193
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
4.55
Long Trade:
251 (90.29%)
Short Trade:
27 (9.71%)
Fattore di profitto:
2.20
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
2.68 USD
Perdita media:
-7.06 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-74.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.10 USD (2)
Crescita mensile:
38.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.85 USD
Massimale:
76.10 USD (6.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|278
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|346
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|48K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.43 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +131.35 USD
Massima perdita consecutiva: -74.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
