İşlemler:
278
Kârla kapanan işlemler:
237 (85.25%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (14.75%)
En iyi işlem:
46.43 USD
En kötü işlem:
-55.12 USD
Brüt kâr:
635.72 USD (59 717 pips)
Brüt zarar:
-289.36 USD (11 887 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (131.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.35 USD (37)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
193
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
4.55
Alış işlemleri:
251 (90.29%)
Satış işlemleri:
27 (9.71%)
Kâr faktörü:
2.20
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
2.68 USD
Ortalama zarar:
-7.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-74.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.10 USD (2)
Aylık büyüme:
38.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.85 USD
Maksimum:
76.10 USD (6.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|278
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|346
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|48K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.43 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +131.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
