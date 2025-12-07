SeñalesSecciones
Joyce Weiss Evans

AdrianNew

Joyce Weiss Evans
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 46%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
549
Transacciones Rentables:
411 (74.86%)
Transacciones Irrentables:
138 (25.14%)
Mejor transacción:
62.47 USD
Peor transacción:
-104.60 USD
Beneficio Bruto:
1 929.72 USD (116 445 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 508.86 USD (71 659 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (131.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
236.98 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
10.06%
Carga máxima del depósito:
93.43%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
86
Tiempo medio de espera:
18 minutos
Factor de Recuperación:
0.95
Transacciones Largas:
485 (88.34%)
Transacciones Cortas:
64 (11.66%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
0.77 USD
Beneficio medio:
4.70 USD
Pérdidas medias:
-10.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-189.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-326.90 USD (5)
Crecimiento al mes:
46.34%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.85 USD
Máxima:
443.11 USD (26.12%)
Reducción relativa:
De balance:
26.17% (443.11 USD)
De fondos:
59.55% (740.68 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 548
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 421
AUDCAD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 45K
AUDCAD -26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +62.47 USD
Peor transacción: -105 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +131.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -189.31 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
FINAM-Real4
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 11
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
SFM-Live
0.00 × 10
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
otros 217...
https://t.me/bestcopytrade_ai
