- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
549
Прибыльных трейдов:
411 (74.86%)
Убыточных трейдов:
138 (25.14%)
Лучший трейд:
62.47 USD
Худший трейд:
-104.60 USD
Общая прибыль:
1 929.72 USD (116 445 pips)
Общий убыток:
-1 508.86 USD (71 659 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (131.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
236.98 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
10.06%
Макс. загрузка депозита:
93.43%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
485 (88.34%)
Коротких трейдов:
64 (11.66%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.77 USD
Средняя прибыль:
4.70 USD
Средний убыток:
-10.93 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-189.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-326.90 USD (5)
Прирост в месяц:
46.34%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.85 USD
Максимальная:
443.11 USD (26.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.17% (443.11 USD)
По эквити:
59.55% (740.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|548
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|421
|AUDCAD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|45K
|AUDCAD
|-26
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +62.47 USD
Худший трейд: -105 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +131.35 USD
Макс. убыток в серии: -189.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 11
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
еще 217...
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
5
98%
549
74%
10%
1.27
0.77
USD
USD
60%
1:500