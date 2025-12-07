СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AdrianNew
Joyce Weiss Evans

AdrianNew

Joyce Weiss Evans
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 46%
RoboForex-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
549
Прибыльных трейдов:
411 (74.86%)
Убыточных трейдов:
138 (25.14%)
Лучший трейд:
62.47 USD
Худший трейд:
-104.60 USD
Общая прибыль:
1 929.72 USD (116 445 pips)
Общий убыток:
-1 508.86 USD (71 659 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (131.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
236.98 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
10.06%
Макс. загрузка депозита:
93.43%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
485 (88.34%)
Коротких трейдов:
64 (11.66%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.77 USD
Средняя прибыль:
4.70 USD
Средний убыток:
-10.93 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-189.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-326.90 USD (5)
Прирост в месяц:
46.34%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.85 USD
Максимальная:
443.11 USD (26.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.17% (443.11 USD)
По эквити:
59.55% (740.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 548
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 421
AUDCAD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 45K
AUDCAD -26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +62.47 USD
Худший трейд: -105 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +131.35 USD
Макс. убыток в серии: -189.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
FINAM-Real4
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 11
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
SFM-Live
0.00 × 10
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
еще 217...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
https://t.me/bestcopytrade_ai
Нет отзывов
2025.12.23 07:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 13:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 13:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 15:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 20:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 19:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 19:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 18:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 13:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 13:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AdrianNew
300 USD в месяц
46%
0
0
USD
1.4K
USD
5
98%
549
74%
10%
1.27
0.77
USD
60%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.