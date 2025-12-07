- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
549
利益トレード:
411 (74.86%)
損失トレード:
138 (25.14%)
ベストトレード:
62.47 USD
最悪のトレード:
-104.60 USD
総利益:
1 929.72 USD (116 445 pips)
総損失:
-1 508.86 USD (71 659 pips)
最大連続の勝ち:
37 (131.35 USD)
最大連続利益:
236.98 USD (7)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
10.06%
最大入金額:
93.43%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
86
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
0.95
長いトレード:
485 (88.34%)
短いトレード:
64 (11.66%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
0.77 USD
平均利益:
4.70 USD
平均損失:
-10.93 USD
最大連続の負け:
13 (-189.31 USD)
最大連続損失:
-326.90 USD (5)
月間成長:
46.34%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.85 USD
最大の:
443.11 USD (26.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.17% (443.11 USD)
エクイティによる:
59.55% (740.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|548
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|421
|AUDCAD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|45K
|AUDCAD
|-26
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +62.47 USD
最悪のトレード: -105 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +131.35 USD
最大連続損失: -189.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 11
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
レビューなし
