交易:
584
盈利交易:
516 (88.35%)
亏损交易:
68 (11.64%)
最好交易:
393.68 USD
最差交易:
-115.34 USD
毛利:
1 277.72 USD (66 016 pips)
毛利亏损:
-795.60 USD (63 428 pips)
最大连续赢利:
46 (46.53 USD)
最大连续盈利:
393.68 USD (1)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.85%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
266
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.18
长期交易:
391 (66.95%)
短期交易:
193 (33.05%)
利润因子:
1.61
预期回报:
0.83 USD
平均利润:
2.48 USD
平均损失:
-11.70 USD
最大连续失误:
5 (-32.67 USD)
最大连续亏损:
-221.57 USD (2)
每月增长:
9.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
221.57 USD (4.14%)
相对跌幅:
结余:
4.14% (221.57 USD)
净值:
17.70% (944.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|391
|GBPAUD
|99
|GBPUSD
|52
|EURUSD
|30
|EURGBP
|12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|405
|GBPAUD
|42
|GBPUSD
|27
|EURUSD
|12
|EURGBP
|-4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|745
|GBPAUD
|1.7K
|GBPUSD
|649
|EURUSD
|-177
|EURGBP
|-291
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +393.68 USD
最差交易: -115 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +46.53 USD
最大连续亏损: -32.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
XMAU-Real 19
|0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
EagleFX-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
FPMarkets-Live2
|0.00 × 6
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 2
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
AUSForex-Live
|0.00 × 2
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
