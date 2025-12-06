SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TANAKA Investing
Andy Halim

TANAKA Investing

Andy Halim
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 11%
FBS-Real-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
638
Transacciones Rentables:
564 (88.40%)
Transacciones Irrentables:
74 (11.60%)
Mejor transacción:
393.68 USD
Peor transacción:
-115.34 USD
Beneficio Bruto:
1 437.61 USD (74 181 pips)
Pérdidas Brutas:
-890.44 USD (72 487 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (46.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
393.68 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.85%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
281
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
2.47
Transacciones Largas:
437 (68.50%)
Transacciones Cortas:
201 (31.50%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
0.86 USD
Beneficio medio:
2.55 USD
Pérdidas medias:
-12.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-32.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-221.57 USD (2)
Crecimiento al mes:
10.94%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
221.57 USD (4.14%)
Reducción relativa:
De balance:
4.14% (221.57 USD)
De fondos:
17.70% (944.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 445
GBPAUD 99
GBPUSD 52
EURUSD 30
EURGBP 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 470
GBPAUD 42
GBPUSD 27
EURUSD 12
EURGBP -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -149
GBPAUD 1.7K
GBPUSD 649
EURUSD -177
EURGBP -291
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +393.68 USD
Peor transacción: -115 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +46.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -32.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
XMAU-Real 19
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
EagleFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 6
XMGlobal-Real 35
0.00 × 2
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 2
otros 236...
No hay comentarios
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.06 14:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 14:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.