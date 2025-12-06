- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
638
Negociações com lucro:
564 (88.40%)
Negociações com perda:
74 (11.60%)
Melhor negociação:
393.68 USD
Pior negociação:
-115.34 USD
Lucro bruto:
1 437.61 USD (74 181 pips)
Perda bruta:
-890.44 USD (72 487 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (46.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
393.68 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
281
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
2.47
Negociações longas:
437 (68.50%)
Negociações curtas:
201 (31.50%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
0.86 USD
Lucro médio:
2.55 USD
Perda média:
-12.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-32.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-221.57 USD (2)
Crescimento mensal:
10.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
221.57 USD (4.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.14% (221.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.70% (944.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|445
|GBPAUD
|99
|GBPUSD
|52
|EURUSD
|30
|EURGBP
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|470
|GBPAUD
|42
|GBPUSD
|27
|EURUSD
|12
|EURGBP
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-149
|GBPAUD
|1.7K
|GBPUSD
|649
|EURUSD
|-177
|EURGBP
|-291
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +393.68 USD
Pior negociação: -115 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +46.53 USD
Máxima perda consecutiva: -32.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
