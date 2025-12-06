SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / TANAKA Investing
Andy Halim

TANAKA Investing

Andy Halim
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 11%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
638
Negociações com lucro:
564 (88.40%)
Negociações com perda:
74 (11.60%)
Melhor negociação:
393.68 USD
Pior negociação:
-115.34 USD
Lucro bruto:
1 437.61 USD (74 181 pips)
Perda bruta:
-890.44 USD (72 487 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (46.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
393.68 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
281
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
2.47
Negociações longas:
437 (68.50%)
Negociações curtas:
201 (31.50%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
0.86 USD
Lucro médio:
2.55 USD
Perda média:
-12.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-32.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-221.57 USD (2)
Crescimento mensal:
10.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
221.57 USD (4.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.14% (221.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.70% (944.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 445
GBPAUD 99
GBPUSD 52
EURUSD 30
EURGBP 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 470
GBPAUD 42
GBPUSD 27
EURUSD 12
EURGBP -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -149
GBPAUD 1.7K
GBPUSD 649
EURUSD -177
EURGBP -291
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +393.68 USD
Pior negociação: -115 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +46.53 USD
Máxima perda consecutiva: -32.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
XMAU-Real 19
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
EagleFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 6
XMGlobal-Real 35
0.00 × 2
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 2
236 mais ...
Sem comentários
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.06 14:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 14:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
