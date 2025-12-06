- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
638
利益トレード:
564 (88.40%)
損失トレード:
74 (11.60%)
ベストトレード:
393.68 USD
最悪のトレード:
-115.34 USD
総利益:
1 437.61 USD (74 181 pips)
総損失:
-890.44 USD (72 487 pips)
最大連続の勝ち:
46 (46.53 USD)
最大連続利益:
393.68 USD (1)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
281
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
2.47
長いトレード:
437 (68.50%)
短いトレード:
201 (31.50%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
0.86 USD
平均利益:
2.55 USD
平均損失:
-12.03 USD
最大連続の負け:
5 (-32.67 USD)
最大連続損失:
-221.57 USD (2)
月間成長:
10.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
221.57 USD (4.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.14% (221.57 USD)
エクイティによる:
17.70% (944.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|445
|GBPAUD
|99
|GBPUSD
|52
|EURUSD
|30
|EURGBP
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|470
|GBPAUD
|42
|GBPUSD
|27
|EURUSD
|12
|EURGBP
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-149
|GBPAUD
|1.7K
|GBPUSD
|649
|EURUSD
|-177
|EURGBP
|-291
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +393.68 USD
最悪のトレード: -115 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +46.53 USD
最大連続損失: -32.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
11%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
4
100%
638
88%
100%
1.61
0.86
USD
USD
18%
1:500