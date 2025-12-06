- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
23 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.31 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
12.16 USD (1 439 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
23 (12.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.16 USD (23)
Indice di Sharpe:
1.98
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.31%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (17.39%)
Short Trade:
19 (82.61%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
0.53 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.38% (19.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|11
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|4
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|5
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|745
|GBPUSD
|342
|EURUSD
|308
|EURGBP
|44
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.31 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +12.16 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
AUSForex-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
206 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni