- 자본
- 축소
트레이드:
1 100
이익 거래:
985 (89.54%)
손실 거래:
115 (10.45%)
최고의 거래:
447.44 USD
최악의 거래:
-220.98 USD
총 수익:
3 325.97 USD (161 481 pips)
총 손실:
-2 042.35 USD (160 484 pips)
연속 최대 이익:
46 (46.53 USD)
연속 최대 이익:
596.27 USD (15)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.85%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
317
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
2.47
롱(주식매수):
659 (59.91%)
숏(주식차입매도):
441 (40.09%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
1.17 USD
평균 이익:
3.38 USD
평균 손실:
-17.76 USD
연속 최대 손실:
5 (-32.67 USD)
연속 최대 손실:
-520.01 USD (3)
월별 성장률:
25.36%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
520.01 USD (9.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.16% (520.01 USD)
자본금별:
22.37% (1 266.42 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|907
|GBPAUD
|99
|GBPUSD
|52
|EURUSD
|30
|EURGBP
|12
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.2K
|GBPAUD
|42
|GBPUSD
|27
|EURUSD
|12
|EURGBP
|-4
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-846
|GBPAUD
|1.7K
|GBPUSD
|649
|EURUSD
|-177
|EURGBP
|-291
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +447.44 USD
최악의 거래: -221 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +46.53 USD
연속 최대 손실: -32.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
26%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
5
100%
1 100
89%
100%
1.62
1.17
USD
USD
22%
1:500