İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
23 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.31 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
12.16 USD (1 439 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
23 (12.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.16 USD (23)
Sharpe oranı:
1.98
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.31%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
4 (17.39%)
Satış işlemleri:
19 (82.61%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
0.53 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.38% (19.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|11
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|4
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|5
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|745
|GBPUSD
|342
|EURUSD
|308
|EURGBP
|44
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.31 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +12.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
AUSForex-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
