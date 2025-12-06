SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TANAKA Investing
Andy Halim

TANAKA Investing

Andy Halim
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
23 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.31 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
12.16 USD (1 439 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
23 (12.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.16 USD (23)
Sharpe oranı:
1.98
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.31%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
4 (17.39%)
Satış işlemleri:
19 (82.61%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
0.53 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.38% (19.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 11
GBPUSD 7
EURUSD 4
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 5
GBPUSD 3
EURUSD 3
EURGBP 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 745
GBPUSD 342
EURUSD 308
EURGBP 44
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.31 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +12.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 2
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
XMGlobal-Real 35
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 5
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
AUSForex-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
XMAU-Real 19
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
206 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.06 14:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 14:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol