Всего трейдов:
573
Прибыльных трейдов:
505 (88.13%)
Убыточных трейдов:
68 (11.87%)
Лучший трейд:
393.68 USD
Худший трейд:
-115.34 USD
Общая прибыль:
1 261.61 USD (64 408 pips)
Общий убыток:
-795.60 USD (63 428 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (46.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
393.68 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.85%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
345
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.10
Длинных трейдов:
380 (66.32%)
Коротких трейдов:
193 (33.68%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
2.50 USD
Средний убыток:
-11.70 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-32.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-221.57 USD (2)
Прирост в месяц:
9.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
221.57 USD (4.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.14% (221.57 USD)
По эквити:
17.70% (944.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|380
|GBPAUD
|99
|GBPUSD
|52
|EURUSD
|30
|EURGBP
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|389
|GBPAUD
|42
|GBPUSD
|27
|EURUSD
|12
|EURGBP
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-863
|GBPAUD
|1.7K
|GBPUSD
|649
|EURUSD
|-177
|EURGBP
|-291
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +393.68 USD
Худший трейд: -115 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +46.53 USD
Макс. убыток в серии: -32.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
Нет отзывов
