Andy Halim

TANAKA Investing

Andy Halim
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 9%
FBS-Real-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
573
Прибыльных трейдов:
505 (88.13%)
Убыточных трейдов:
68 (11.87%)
Лучший трейд:
393.68 USD
Худший трейд:
-115.34 USD
Общая прибыль:
1 261.61 USD (64 408 pips)
Общий убыток:
-795.60 USD (63 428 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (46.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
393.68 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.85%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
345
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.10
Длинных трейдов:
380 (66.32%)
Коротких трейдов:
193 (33.68%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
2.50 USD
Средний убыток:
-11.70 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-32.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-221.57 USD (2)
Прирост в месяц:
9.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
221.57 USD (4.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.14% (221.57 USD)
По эквити:
17.70% (944.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 380
GBPAUD 99
GBPUSD 52
EURUSD 30
EURGBP 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 389
GBPAUD 42
GBPUSD 27
EURUSD 12
EURGBP -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -863
GBPAUD 1.7K
GBPUSD 649
EURUSD -177
EURGBP -291
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +393.68 USD
Худший трейд: -115 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +46.53 USD
Макс. убыток в серии: -32.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
XMAU-Real 19
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
EagleFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 6
XMGlobal-Real 35
0.00 × 2
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 2
еще 236...
Нет отзывов
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.06 14:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 14:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.