- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
772
盈利交易:
592 (76.68%)
亏损交易:
180 (23.32%)
最好交易:
298.76 USD
最差交易:
-60.52 USD
毛利:
2 455.89 USD (12 983 158 pips)
毛利亏损:
-1 558.99 USD (13 052 987 pips)
最大连续赢利:
27 (45.04 USD)
最大连续盈利:
433.95 USD (4)
夏普比率:
0.06
交易活动:
95.64%
最大入金加载:
2.23%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
149
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.17
长期交易:
471 (61.01%)
短期交易:
301 (38.99%)
利润因子:
1.58
预期回报:
1.16 USD
平均利润:
4.15 USD
平均损失:
-8.66 USD
最大连续失误:
11 (-413.40 USD)
最大连续亏损:
-413.40 USD (11)
每月增长:
29.18%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
205.08 USD
最大值:
413.40 USD (12.89%)
相对跌幅:
结余:
12.89% (413.40 USD)
净值:
5.02% (180.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XBTUSD
|772
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XBTUSD
|897
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XBTUSD
|-70K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +298.76 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +45.04 USD
最大连续亏损: -413.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MegaFusionGroup-Live 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。
【 XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。
【 BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。
不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。
