信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Caius EA BTC
Zuxu Chen

Caius EA BTC

Zuxu Chen
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 33%
MegaFusionGroup-Live 1
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
772
盈利交易:
592 (76.68%)
亏损交易:
180 (23.32%)
最好交易:
298.76 USD
最差交易:
-60.52 USD
毛利:
2 455.89 USD (12 983 158 pips)
毛利亏损:
-1 558.99 USD (13 052 987 pips)
最大连续赢利:
27 (45.04 USD)
最大连续盈利:
433.95 USD (4)
夏普比率:
0.06
交易活动:
95.64%
最大入金加载:
2.23%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
149
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.17
长期交易:
471 (61.01%)
短期交易:
301 (38.99%)
利润因子:
1.58
预期回报:
1.16 USD
平均利润:
4.15 USD
平均损失:
-8.66 USD
最大连续失误:
11 (-413.40 USD)
最大连续亏损:
-413.40 USD (11)
每月增长:
29.18%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
205.08 USD
最大值:
413.40 USD (12.89%)
相对跌幅:
结余:
12.89% (413.40 USD)
净值:
5.02% (180.43 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XBTUSD 772
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XBTUSD 897
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XBTUSD -70K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +298.76 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +45.04 USD
最大连续亏损: -413.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MegaFusionGroup-Live 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。

XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。

BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。

不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。

【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311

没有评论
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Caius EA BTC
每月30 USD
33%
0
0
USD
2.9K
USD
5
100%
772
76%
96%
1.57
1.16
USD
13%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载