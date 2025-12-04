СигналыРазделы
Zuxu Chen

Caius EA BTC

Zuxu Chen
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 32%
MegaFusionGroup-Live 1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
756
Прибыльных трейдов:
579 (76.58%)
Убыточных трейдов:
177 (23.41%)
Лучший трейд:
298.76 USD
Худший трейд:
-60.52 USD
Общая прибыль:
2 431.60 USD (12 740 052 pips)
Общий убыток:
-1 553.18 USD (12 994 921 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (45.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
433.95 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
94.58%
Макс. загрузка депозита:
2.23%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
163
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.12
Длинных трейдов:
462 (61.11%)
Коротких трейдов:
294 (38.89%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
1.16 USD
Средняя прибыль:
4.20 USD
Средний убыток:
-8.78 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-413.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-413.40 USD (11)
Прирост в месяц:
30.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
205.08 USD
Максимальная:
413.40 USD (12.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.89% (413.40 USD)
По эквити:
5.02% (180.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XBTUSD 756
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XBTUSD 878
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XBTUSD -255K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +298.76 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +45.04 USD
Макс. убыток в серии: -413.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MegaFusionGroup-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。

XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。

BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。

不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。

【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311

Нет отзывов
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
