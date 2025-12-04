- Прирост
Всего трейдов:
756
Прибыльных трейдов:
579 (76.58%)
Убыточных трейдов:
177 (23.41%)
Лучший трейд:
298.76 USD
Худший трейд:
-60.52 USD
Общая прибыль:
2 431.60 USD (12 740 052 pips)
Общий убыток:
-1 553.18 USD (12 994 921 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (45.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
433.95 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
94.58%
Макс. загрузка депозита:
2.23%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
163
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.12
Длинных трейдов:
462 (61.11%)
Коротких трейдов:
294 (38.89%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
1.16 USD
Средняя прибыль:
4.20 USD
Средний убыток:
-8.78 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-413.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-413.40 USD (11)
Прирост в месяц:
30.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
205.08 USD
Максимальная:
413.40 USD (12.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.89% (413.40 USD)
По эквити:
5.02% (180.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XBTUSD
|756
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XBTUSD
|878
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XBTUSD
|-255K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +298.76 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +45.04 USD
Макс. убыток в серии: -413.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MegaFusionGroup-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。
【 XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。
【 BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。
不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。
【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311
