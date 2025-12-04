シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Caius EA BTC
Zuxu Chen

Caius EA BTC

Zuxu Chen
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 33%
MegaFusionGroup-Live 1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
783
利益トレード:
601 (76.75%)
損失トレード:
182 (23.24%)
ベストトレード:
298.76 USD
最悪のトレード:
-60.52 USD
総利益:
2 477.81 USD (13 202 302 pips)
総損失:
-1 572.66 USD (13 189 660 pips)
最大連続の勝ち:
27 (45.04 USD)
最大連続利益:
433.95 USD (4)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
95.64%
最大入金額:
2.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
117
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.19
長いトレード:
478 (61.05%)
短いトレード:
305 (38.95%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
1.16 USD
平均利益:
4.12 USD
平均損失:
-8.64 USD
最大連続の負け:
11 (-413.40 USD)
最大連続損失:
-413.40 USD (11)
月間成長:
28.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
205.08 USD
最大の:
413.40 USD (12.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.89% (413.40 USD)
エクイティによる:
5.02% (180.43 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XBTUSD 783
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XBTUSD 905
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XBTUSD 13K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +298.76 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +45.04 USD
最大連続損失: -413.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MegaFusionGroup-Live 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。

XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。

BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。

不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。

【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311

レビューなし
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
