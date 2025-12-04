- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
783
利益トレード:
601 (76.75%)
損失トレード:
182 (23.24%)
ベストトレード:
298.76 USD
最悪のトレード:
-60.52 USD
総利益:
2 477.81 USD (13 202 302 pips)
総損失:
-1 572.66 USD (13 189 660 pips)
最大連続の勝ち:
27 (45.04 USD)
最大連続利益:
433.95 USD (4)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
95.64%
最大入金額:
2.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
117
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.19
長いトレード:
478 (61.05%)
短いトレード:
305 (38.95%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
1.16 USD
平均利益:
4.12 USD
平均損失:
-8.64 USD
最大連続の負け:
11 (-413.40 USD)
最大連続損失:
-413.40 USD (11)
月間成長:
28.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
205.08 USD
最大の:
413.40 USD (12.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.89% (413.40 USD)
エクイティによる:
5.02% (180.43 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XBTUSD
|783
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XBTUSD
|905
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XBTUSD
|13K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +298.76 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +45.04 USD
最大連続損失: -413.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MegaFusionGroup-Live 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。
【 XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。
【 BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。
不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。
【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
33%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
5
100%
783
76%
96%
1.57
1.16
USD
USD
13%
1:500