- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
783
Transacciones Rentables:
601 (76.75%)
Transacciones Irrentables:
182 (23.24%)
Mejor transacción:
298.76 USD
Peor transacción:
-60.52 USD
Beneficio Bruto:
2 477.81 USD (13 202 302 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 572.66 USD (13 189 660 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (45.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
433.95 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
95.64%
Carga máxima del depósito:
2.23%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
117
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.19
Transacciones Largas:
478 (61.05%)
Transacciones Cortas:
305 (38.95%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
1.16 USD
Beneficio medio:
4.12 USD
Pérdidas medias:
-8.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-413.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-413.40 USD (11)
Crecimiento al mes:
28.77%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
205.08 USD
Máxima:
413.40 USD (12.89%)
Reducción relativa:
De balance:
12.89% (413.40 USD)
De fondos:
5.02% (180.43 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XBTUSD
|783
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XBTUSD
|905
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XBTUSD
|13K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +298.76 USD
Peor transacción: -61 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +45.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -413.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MegaFusionGroup-Live 1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。
【 XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。
【 BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。
不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。
【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311
