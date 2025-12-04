SeñalesSecciones
Zuxu Chen

Caius EA BTC

Zuxu Chen
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 33%
MegaFusionGroup-Live 1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
783
Transacciones Rentables:
601 (76.75%)
Transacciones Irrentables:
182 (23.24%)
Mejor transacción:
298.76 USD
Peor transacción:
-60.52 USD
Beneficio Bruto:
2 477.81 USD (13 202 302 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 572.66 USD (13 189 660 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (45.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
433.95 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
95.64%
Carga máxima del depósito:
2.23%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
117
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.19
Transacciones Largas:
478 (61.05%)
Transacciones Cortas:
305 (38.95%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
1.16 USD
Beneficio medio:
4.12 USD
Pérdidas medias:
-8.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-413.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-413.40 USD (11)
Crecimiento al mes:
28.77%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
205.08 USD
Máxima:
413.40 USD (12.89%)
Reducción relativa:
De balance:
12.89% (413.40 USD)
De fondos:
5.02% (180.43 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XBTUSD 783
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XBTUSD 905
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XBTUSD 13K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。

XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。

BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。

不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。

【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311

No hay comentarios
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
