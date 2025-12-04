SignaleKategorien
Zuxu Chen

Caius EA BTC

Zuxu Chen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 37%
MegaFusionGroup-Live 1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
816
Gewinntrades:
628 (76.96%)
Verlusttrades:
188 (23.04%)
Bester Trade:
298.76 USD
Schlechtester Trade:
-60.52 USD
Bruttoprofit:
2 595.11 USD (13 728 069 pips)
Bruttoverlust:
-1 616.35 USD (13 626 608 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (45.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
433.95 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
95.64%
Max deposit load:
2.95%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
133
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.37
Long-Positionen:
490 (60.05%)
Short-Positionen:
326 (39.95%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
1.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-413.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-413.40 USD (11)
Wachstum pro Monat :
29.96%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
205.08 USD
Maximaler:
413.40 USD (12.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.89% (413.40 USD)
Kapital:
6.92% (201.98 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XBTUSD 816
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XBTUSD 979
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XBTUSD 101K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +298.76 USD
Schlechtester Trade: -61 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -413.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MegaFusionGroup-Live 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。

XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。

BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。

不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。

【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311

Keine Bewertungen
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
