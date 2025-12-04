- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
816
Gewinntrades:
628 (76.96%)
Verlusttrades:
188 (23.04%)
Bester Trade:
298.76 USD
Schlechtester Trade:
-60.52 USD
Bruttoprofit:
2 595.11 USD (13 728 069 pips)
Bruttoverlust:
-1 616.35 USD (13 626 608 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (45.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
433.95 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
95.64%
Max deposit load:
2.95%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
133
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.37
Long-Positionen:
490 (60.05%)
Short-Positionen:
326 (39.95%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
1.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-413.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-413.40 USD (11)
Wachstum pro Monat :
29.96%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
205.08 USD
Maximaler:
413.40 USD (12.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.89% (413.40 USD)
Kapital:
6.92% (201.98 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XBTUSD
|816
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XBTUSD
|979
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XBTUSD
|101K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +298.76 USD
Schlechtester Trade: -61 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -413.40 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MegaFusionGroup-Live 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。
【 XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。
【 BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。
不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。
【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
37%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
6
100%
816
76%
96%
1.60
1.20
USD
USD
13%
1:500