İşlemler:
304
Kârla kapanan işlemler:
224 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (26.32%)
En iyi işlem:
298.76 USD
En kötü işlem:
-60.52 USD
Brüt kâr:
1 417.31 USD (4 845 584 pips)
Brüt zarar:
-1 079.81 USD (8 278 936 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (45.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
433.95 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
73.48%
Maks. mevduat yükü:
0.28%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
206
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
171 (56.25%)
Satış işlemleri:
133 (43.75%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
1.11 USD
Ortalama kâr:
6.33 USD
Ortalama zarar:
-13.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-413.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-413.40 USD (11)
Aylık büyüme:
11.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
205.08 USD
Maksimum:
413.40 USD (12.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.89% (413.40 USD)
Varlığa göre:
0.13% (4.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XBTUSD
|304
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XBTUSD
|337
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XBTUSD
|-3.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +298.76 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +45.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -413.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MegaFusionGroup-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。
【 XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。
【 BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。
不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。
【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
2
100%
304
73%
73%
1.31
1.11
USD
USD
13%
1:500