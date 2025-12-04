SinyallerBölümler
Zuxu Chen

Caius EA BTC

Zuxu Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
MegaFusionGroup-Live 1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
304
Kârla kapanan işlemler:
224 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (26.32%)
En iyi işlem:
298.76 USD
En kötü işlem:
-60.52 USD
Brüt kâr:
1 417.31 USD (4 845 584 pips)
Brüt zarar:
-1 079.81 USD (8 278 936 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (45.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
433.95 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
73.48%
Maks. mevduat yükü:
0.28%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
206
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
171 (56.25%)
Satış işlemleri:
133 (43.75%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
1.11 USD
Ortalama kâr:
6.33 USD
Ortalama zarar:
-13.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-413.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-413.40 USD (11)
Aylık büyüme:
11.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
205.08 USD
Maksimum:
413.40 USD (12.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.89% (413.40 USD)
Varlığa göre:
0.13% (4.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XBTUSD 304
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XBTUSD 337
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XBTUSD -3.4M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +298.76 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +45.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -413.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MegaFusionGroup-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。

XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。

BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。

不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。

【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311

İnceleme yok
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.