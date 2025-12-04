SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Caius EA BTC
Zuxu Chen

Caius EA BTC

Zuxu Chen
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
MegaFusionGroup-Live 1
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
304
Profit Trade:
224 (73.68%)
Loss Trade:
80 (26.32%)
Best Trade:
298.76 USD
Worst Trade:
-60.52 USD
Profitto lordo:
1 417.31 USD (4 845 584 pips)
Perdita lorda:
-1 079.81 USD (8 278 936 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (45.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
433.95 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
81.14%
Massimo carico di deposito:
0.28%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
206
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
171 (56.25%)
Short Trade:
133 (43.75%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
6.33 USD
Perdita media:
-13.50 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-413.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-413.40 USD (11)
Crescita mensile:
11.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
205.08 USD
Massimale:
413.40 USD (12.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.89% (413.40 USD)
Per equità:
0.13% (4.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XBTUSD 304
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XBTUSD 337
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XBTUSD -3.4M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +298.76 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +45.42 USD
Massima perdita consecutiva: -413.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MegaFusionGroup-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。

XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。

BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。

不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。

【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311

Non ci sono recensioni
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Caius EA BTC
30USD al mese
11%
0
0
USD
3.3K
USD
2
100%
304
73%
81%
1.31
1.11
USD
13%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.