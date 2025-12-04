- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
304
Profit Trade:
224 (73.68%)
Loss Trade:
80 (26.32%)
Best Trade:
298.76 USD
Worst Trade:
-60.52 USD
Profitto lordo:
1 417.31 USD (4 845 584 pips)
Perdita lorda:
-1 079.81 USD (8 278 936 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (45.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
433.95 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
81.14%
Massimo carico di deposito:
0.28%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
206
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
171 (56.25%)
Short Trade:
133 (43.75%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
6.33 USD
Perdita media:
-13.50 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-413.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-413.40 USD (11)
Crescita mensile:
11.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
205.08 USD
Massimale:
413.40 USD (12.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.89% (413.40 USD)
Per equità:
0.13% (4.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XBTUSD
|304
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XBTUSD
|337
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XBTUSD
|-3.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +298.76 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +45.42 USD
Massima perdita consecutiva: -413.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MegaFusionGroup-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。
【 XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。
【 BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。
不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。
【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
2
100%
304
73%
81%
1.31
1.11
USD
USD
13%
1:500