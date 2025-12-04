SinaisSeções
Zuxu Chen

Caius EA BTC

Zuxu Chen
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 33%
MegaFusionGroup-Live 1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
783
Negociações com lucro:
601 (76.75%)
Negociações com perda:
182 (23.24%)
Melhor negociação:
298.76 USD
Pior negociação:
-60.52 USD
Lucro bruto:
2 477.81 USD (13 202 302 pips)
Perda bruta:
-1 572.66 USD (13 189 660 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (45.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
433.95 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
95.64%
Depósito máximo carregado:
2.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
117
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.19
Negociações longas:
478 (61.05%)
Negociações curtas:
305 (38.95%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
1.16 USD
Lucro médio:
4.12 USD
Perda média:
-8.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-413.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-413.40 USD (11)
Crescimento mensal:
28.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
205.08 USD
Máximo:
413.40 USD (12.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.89% (413.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.02% (180.43 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XBTUSD 783
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XBTUSD 905
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XBTUSD 13K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +298.76 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +45.04 USD
Máxima perda consecutiva: -413.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MegaFusionGroup-Live 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。

XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。

BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。

不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。

【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311

Sem comentários
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
