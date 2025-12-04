- Crescimento
Negociações:
783
Negociações com lucro:
601 (76.75%)
Negociações com perda:
182 (23.24%)
Melhor negociação:
298.76 USD
Pior negociação:
-60.52 USD
Lucro bruto:
2 477.81 USD (13 202 302 pips)
Perda bruta:
-1 572.66 USD (13 189 660 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (45.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
433.95 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
95.64%
Depósito máximo carregado:
2.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
117
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.19
Negociações longas:
478 (61.05%)
Negociações curtas:
305 (38.95%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
1.16 USD
Lucro médio:
4.12 USD
Perda média:
-8.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-413.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-413.40 USD (11)
Crescimento mensal:
28.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
205.08 USD
Máximo:
413.40 USD (12.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.89% (413.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.02% (180.43 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XBTUSD
|783
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XBTUSD
|905
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XBTUSD
|13K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +298.76 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +45.04 USD
Máxima perda consecutiva: -413.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MegaFusionGroup-Live 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。
【 XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。
【 BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。
不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。
【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
33%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
5
100%
783
76%
96%
1.57
1.16
USD
USD
13%
1:500