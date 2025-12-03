- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
58
盈利交易:
56 (96.55%)
亏损交易:
2 (3.45%)
最好交易:
128.05 EUR
最差交易:
-54.46 EUR
毛利:
831.05 EUR (5 769 pips)
毛利亏损:
-111.38 EUR (495 pips)
最大连续赢利:
42 (591.42 EUR)
最大连续盈利:
591.42 EUR (42)
夏普比率:
0.53
交易活动:
82.65%
最大入金加载:
27.48%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
81
平均持有时间:
21 小时
采收率:
13.15
长期交易:
13 (22.41%)
短期交易:
45 (77.59%)
利润因子:
7.46
预期回报:
12.41 EUR
平均利润:
14.84 EUR
平均损失:
-55.69 EUR
最大连续失误:
1 (-54.46 EUR)
最大连续亏损:
-54.46 EUR (1)
每月增长:
0.74%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.25 EUR
最大值:
54.71 EUR (0.05%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (1.40 EUR)
净值:
1.16% (1 162.75 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|40
|USDCHF
|4
|USDJPY
|4
|XTIUSD
|3
|TLT
|2
|NZDJPY
|2
|OXY
|1
|GBPCAD
|1
|CHFJPY
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|320
|USDCHF
|57
|USDJPY
|114
|XTIUSD
|79
|TLT
|33
|NZDJPY
|35
|OXY
|143
|GBPCAD
|25
|CHFJPY
|36
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|3.5K
|USDCHF
|433
|USDJPY
|371
|XTIUSD
|138
|TLT
|82
|NZDJPY
|268
|OXY
|102
|GBPCAD
|152
|CHFJPY
|243
- 入金加载
- 提取
最好交易: +128.05 EUR
最差交易: -54 EUR
最大连续赢利: 42
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +591.42 EUR
最大连续亏损: -54.46 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 6
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
Darwinex-Live
|0.22 × 1379
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
VantageFXInternational-Live
|0.83 × 6
PrimeCodex-MT5
|0.87 × 366
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
|1.82 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 3
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
|3.45 × 244
XMGlobal-MT5 2
|3.55 × 11
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
Binary.com-Server
|4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.64 × 11
BCS5-Real
|5.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
FBS-Real
|5.74 × 19
