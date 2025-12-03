シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SafeyieldAcc
VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA

SafeyieldAcc

VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
71
利益トレード:
69 (97.18%)
損失トレード:
2 (2.82%)
ベストトレード:
128.05 EUR
最悪のトレード:
-54.46 EUR
総利益:
977.39 EUR (7 122 pips)
総損失:
-119.31 EUR (495 pips)
最大連続の勝ち:
42 (591.42 EUR)
最大連続利益:
591.42 EUR (42)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
82.65%
最大入金額:
31.79%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
98
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
15.68
長いトレード:
15 (21.13%)
短いトレード:
56 (78.87%)
プロフィットファクター:
8.19
期待されたペイオフ:
12.09 EUR
平均利益:
14.17 EUR
平均損失:
-59.66 EUR
最大連続の負け:
1 (-54.46 EUR)
最大連続損失:
-54.46 EUR (1)
月間成長:
0.88%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.25 EUR
最大の:
54.71 EUR (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (1.40 EUR)
エクイティによる:
1.16% (1 162.75 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 51
USDCHF 4
USDJPY 4
XTIUSD 3
NZDJPY 3
TLT 2
CHFJPY 2
OXY 1
GBPCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 381
USDCHF 57
USDJPY 114
XTIUSD 79
NZDJPY 76
TLT 33
CHFJPY 97
OXY 143
GBPCAD 25
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 4.2K
USDCHF 433
USDJPY 371
XTIUSD 138
NZDJPY 538
TLT 82
CHFJPY 649
OXY 102
GBPCAD 152
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +128.05 EUR
最悪のトレード: -54 EUR
最大連続の勝ち: 42
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +591.42 EUR
最大連続損失: -54.46 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 6
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.22 × 1379
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
VantageFXInternational-Live
0.83 × 6
PrimeCodex-MT5
0.87 × 366
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.82 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 3
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.45 × 244
XMGlobal-MT5 2
3.55 × 11
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.64 × 11
BCS5-Real
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.72 × 108
FBS-Real
5.74 × 19
8 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 16:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 09:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SafeyieldAcc
99 USD/月
1%
0
0
USD
101K
EUR
5
0%
71
97%
83%
8.19
12.09
EUR
1%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください