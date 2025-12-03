- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
71
利益トレード:
69 (97.18%)
損失トレード:
2 (2.82%)
ベストトレード:
128.05 EUR
最悪のトレード:
-54.46 EUR
総利益:
977.39 EUR (7 122 pips)
総損失:
-119.31 EUR (495 pips)
最大連続の勝ち:
42 (591.42 EUR)
最大連続利益:
591.42 EUR (42)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
82.65%
最大入金額:
31.79%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
98
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
15.68
長いトレード:
15 (21.13%)
短いトレード:
56 (78.87%)
プロフィットファクター:
8.19
期待されたペイオフ:
12.09 EUR
平均利益:
14.17 EUR
平均損失:
-59.66 EUR
最大連続の負け:
1 (-54.46 EUR)
最大連続損失:
-54.46 EUR (1)
月間成長:
0.88%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.25 EUR
最大の:
54.71 EUR (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (1.40 EUR)
エクイティによる:
1.16% (1 162.75 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|51
|USDCHF
|4
|USDJPY
|4
|XTIUSD
|3
|NZDJPY
|3
|TLT
|2
|CHFJPY
|2
|OXY
|1
|GBPCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|381
|USDCHF
|57
|USDJPY
|114
|XTIUSD
|79
|NZDJPY
|76
|TLT
|33
|CHFJPY
|97
|OXY
|143
|GBPCAD
|25
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|4.2K
|USDCHF
|433
|USDJPY
|371
|XTIUSD
|138
|NZDJPY
|538
|TLT
|82
|CHFJPY
|649
|OXY
|102
|GBPCAD
|152
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +128.05 EUR
最悪のトレード: -54 EUR
最大連続の勝ち: 42
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +591.42 EUR
最大連続損失: -54.46 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.22 × 1379
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
VantageFXInternational-Live
|0.83 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|0.87 × 366
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.82 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.45 × 244
|
XMGlobal-MT5 2
|3.55 × 11
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.64 × 11
|
BCS5-Real
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
FBS-Real
|5.74 × 19
