- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
51 (98.07%)
Убыточных трейдов:
1 (1.92%)
Лучший трейд:
128.05 EUR
Худший трейд:
-17.48 EUR
Общая прибыль:
696.34 EUR (5 185 pips)
Общий убыток:
-56.42 EUR (143 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (591.42 EUR)
Макс. прибыль в серии:
591.42 EUR (42)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
81.37%
Макс. загрузка депозита:
27.34%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
35.83
Длинных трейдов:
11 (21.15%)
Коротких трейдов:
41 (78.85%)
Профит фактор:
12.34
Мат. ожидание:
12.31 EUR
Средняя прибыль:
13.65 EUR
Средний убыток:
-56.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-17.48 EUR)
Макс. убыток в серии:
-17.48 EUR (1)
Прирост в месяц:
0.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.25 EUR
Максимальная:
17.86 EUR (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (1.40 EUR)
По эквити:
1.16% (1 162.75 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|37
|USDCHF
|4
|XTIUSD
|3
|TLT
|2
|NZDJPY
|2
|OXY
|1
|USDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|306
|USDCHF
|57
|XTIUSD
|79
|TLT
|33
|NZDJPY
|35
|OXY
|143
|USDJPY
|40
|GBPCAD
|25
|CHFJPY
|36
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|3.3K
|USDCHF
|433
|XTIUSD
|138
|TLT
|82
|NZDJPY
|268
|OXY
|102
|USDJPY
|304
|GBPCAD
|152
|CHFJPY
|243
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +128.05 EUR
Худший трейд: -17 EUR
Макс. серия выигрышей: 42
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +591.42 EUR
Макс. убыток в серии: -17.48 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.22 × 1379
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
VantageFXInternational-Live
|0.83 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|0.87 × 366
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.82 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.45 × 244
|
XMGlobal-MT5 2
|3.55 × 11
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.64 × 11
|
BCS5-Real
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
FBS-Real
|5.74 × 19
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
101K
EUR
EUR
4
0%
52
98%
81%
12.34
12.31
EUR
EUR
1%
1:200