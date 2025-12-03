СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SafeyieldAcc
VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA

SafeyieldAcc

0 отзывов
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
51 (98.07%)
Убыточных трейдов:
1 (1.92%)
Лучший трейд:
128.05 EUR
Худший трейд:
-17.48 EUR
Общая прибыль:
696.34 EUR (5 185 pips)
Общий убыток:
-56.42 EUR (143 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (591.42 EUR)
Макс. прибыль в серии:
591.42 EUR (42)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
81.37%
Макс. загрузка депозита:
27.34%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
35.83
Длинных трейдов:
11 (21.15%)
Коротких трейдов:
41 (78.85%)
Профит фактор:
12.34
Мат. ожидание:
12.31 EUR
Средняя прибыль:
13.65 EUR
Средний убыток:
-56.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-17.48 EUR)
Макс. убыток в серии:
-17.48 EUR (1)
Прирост в месяц:
0.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.25 EUR
Максимальная:
17.86 EUR (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (1.40 EUR)
По эквити:
1.16% (1 162.75 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 37
USDCHF 4
XTIUSD 3
TLT 2
NZDJPY 2
OXY 1
USDJPY 1
GBPCAD 1
CHFJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 306
USDCHF 57
XTIUSD 79
TLT 33
NZDJPY 35
OXY 143
USDJPY 40
GBPCAD 25
CHFJPY 36
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 3.3K
USDCHF 433
XTIUSD 138
TLT 82
NZDJPY 268
OXY 102
USDJPY 304
GBPCAD 152
CHFJPY 243
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +128.05 EUR
Худший трейд: -17 EUR
Макс. серия выигрышей: 42
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +591.42 EUR
Макс. убыток в серии: -17.48 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 6
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.22 × 1379
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
VantageFXInternational-Live
0.83 × 6
PrimeCodex-MT5
0.87 × 366
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.82 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 3
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.45 × 244
XMGlobal-MT5 2
3.55 × 11
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.64 × 11
BCS5-Real
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.72 × 108
FBS-Real
5.74 × 19
еще 8...
Нет отзывов
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 16:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 09:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SafeyieldAcc
99 USD в месяц
1%
0
0
USD
101K
EUR
4
0%
52
98%
81%
12.34
12.31
EUR
1%
1:200
Копировать

