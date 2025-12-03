SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SafeyieldAcc
VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA

SafeyieldAcc

VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2%
Darwinex-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
94
Gewinntrades:
90 (95.74%)
Verlusttrades:
4 (4.26%)
Bester Trade:
447.21 EUR
Schlechtester Trade:
-80.79 EUR
Bruttoprofit:
1 787.21 EUR (10 610 pips)
Bruttoverlust:
-217.01 EUR (887 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (591.42 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
635.49 EUR (36)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
83.69%
Max deposit load:
31.79%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
120
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
19.32
Long-Positionen:
20 (21.28%)
Short-Positionen:
74 (78.72%)
Profit-Faktor:
8.24
Mathematische Gewinnerwartung:
16.70 EUR
Durchschnittlicher Profit:
19.86 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-54.25 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-80.79 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-80.79 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
1.59%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.25 EUR
Maximaler:
81.29 EUR (0.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (1.40 EUR)
Kapital:
1.20% (1 214.23 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 67
USDCHF 7
USDJPY 4
CHFJPY 4
XTIUSD 3
NZDJPY 3
TLT 2
OXY 1
GBPCAD 1
GBPCHF 1
AUDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 558
USDCHF 458
USDJPY 114
CHFJPY 256
XTIUSD 79
NZDJPY 76
TLT 33
OXY 143
GBPCAD 25
GBPCHF 31
AUDCAD 38
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 6.1K
USDCHF 454
USDJPY 371
CHFJPY 1.5K
XTIUSD 138
NZDJPY 538
TLT 82
OXY 102
GBPCAD 152
GBPCHF 97
AUDCAD 216
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +447.21 EUR
Schlechtester Trade: -81 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +591.42 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -80.79 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 8
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.26 × 4151
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
VantageFXInternational-Live
0.83 × 6
PrimeCodex-MT5
0.90 × 375
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.47 × 30
TickmillUK-Live
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 3
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.64 × 247
XMGlobal-MT5 2
3.75 × 12
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
4.42 × 12
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
BCS5-Real
5.50 × 2
RoboForex-Pro
5.55 × 126
FBS-Real
5.74 × 19
noch 9 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 16:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 09:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SafeyieldAcc
99 USD pro Monat
2%
0
0
USD
102K
EUR
5
0%
94
95%
84%
8.23
16.70
EUR
1%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.